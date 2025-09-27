Exposição em Santo Amaro celebra olhar de Gaudério

O Centro Universitário Senac – Santo Amaro abre as portas para a memória visual do Brasil por meio da “Exposição Antônio Gaudério: Memória em imagens”, em cartaz de 25 de setembro de 2025 a 19 de fevereiro de 2026, com entrada gratuita e aberta ao público.

A mostra reúne imagens emblemáticas do fotógrafo Antônio Gaudério, cuja trajetória no fotojornalismo brasileiro foi marcada por uma profunda sensibilidade na documentação de acontecimentos sociais, políticos e culturais, tanto no Brasil quanto no exterior. Seu trabalho revela um olhar atento, humano e comprometido com a narrativa visual, capaz de transformar instantes cotidianos em imagens memoráveis.

Empatia e coragem

Com uma carreira sólida construída ao longo de décadas, Antônio Gaudério atuou em veículos de grande relevância nacional e internacional, sendo reconhecido por sua habilidade única de contar histórias através da imagem. Suas fotografias têm como características a sensibilização de quem as percebe. Isso porque dá voz a comunidades marginalizadas, a expressões culturais brasileiras autênticas e a momentos históricos decisivos.

Em 2008, Antônio Gaudério sofreu um grave acidente que interrompeu de forma abrupta sua atuação ativa no fotojornalismo. O episódio marcou um ponto de virada em sua vida, afastando-o da fotografia profissional. Atualmente, seu legado é resgatado e apresentado ao público por meio de “Memória em Imagens”, organizada por sua filha, Ana Aurora Borges dos Santos, pesquisadora da obra do pai, com curadoria de Jorge Araujo de Carvalho.

Programação especial

A exposição, aberta diariamente ao público e localizada na Biblioteca, é uma iniciativa realizada em parceria com os cursos de Bacharelado e Tecnologia do Centro Universitário Senac – Santo Amaro.

A programação especial inclui encontros, palestras e visitas guiadas, que aprofundam o debate sobre fotografia documental, fotojornalismo e a relevância da obra de Gaudério:

23/10 – 9h00: Visita guiada com Ana Aurora Borges dos Santos e Jorge Araujo de Carvalho – aberta ao público externo

13/11 – 19h30: Bate-papo com Ana Aurora Borges dos Santos e Jorge Araujo de Carvalho; Mediação:Armando Favaro – Professor de Fotojornalismo no Centro Universitário Senac – Santo Amaro

19/02/2026 – 19h30: Visita guiada de encerramento com Ana Aurora Borges dos Santos e Jorge Araujo de Carvalho – aberta ao público externo

SERVIÇO

Exposição: O olhar sensível e potente de Antônio Gaudério: até 19/02/2026. De Segunda a sexta, das 8h às 22h e aos sábados, das 8h às 14h. Centro Universitário Senac – Santo Amaro – Endereço: Av. Eng. Eusébio Stevaux, 823 – Santo Amaro. Entrada gratuita