Até 27 de outubro, o Sesc São Paulo realiza a 8ª edição do Experimenta! Comida, saúde e cultura. A ação propõe reflexões sobre a alimentação adequada e saudável e as suas interfaces na sociedade, com mais de 130 atividades em todas as unidades do Sesc, inclusive na zona sul da capital, como Vila Mariana, Santo Amaro, Ipiranga, Interlagos e Campo Limpo.

Luiz Galina, diretor do Sesc São Paulo, afirma que “Comer é um direito fundamental, que atua para a manutenção da vida; e a significação da comida transcende o ato cotidiano de comer”. Ao realizar da oitava edição do projeto, “a instituição fomenta a promoção da saúde e destaca diferentes possibilidades na culinária brasileira, priorizando alimentos in natura e minimamente processados e de produção local, com o objetivo de estimular autonomia para escolhas saudáveis e a valorização da nossa cultura alimentar”, completa.

A programação do Experimenta! convida o público a explorar o universo da alimentação muito além do prato. Com uma perspectiva que atravessa questões culturais, sociais e ambientais, essa ação se pauta nos eixos: Comer é cultura; A saúde está na mesa; Diversidade no prato: sabores da natureza; Aqui se planta, aqui se come; Se está na época, tem na feira; Cozinhar é preciso e Conexão comida.

Nas vivências, oficinas e feiras, entre outras ações, o sentido do paladar não será o único a ser despertado. O Experimenta! incentiva seus participantes a ver, ouvir, tatear, sentir e falar sobre a alimentação. A presença de nutricionistas, chefs, cozinheiros, estudiosos da cultura culinária, produtores e coletivos agrícolas promoverá diversas trocas de informações com o público, que também será protagonista. Todos os esforços são para conscientizar sobre a importância individual e coletiva da alimentação saudável e sustentável.

Neste ano, são celebrados os 10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde – que apresenta classificação para os alimentos, baseada no nível de processamento, e defende a importância de priorizar alimentos in natura e minimamente processados. Também aborda aspectos socioculturais da alimentação, como a importância de valorizar o consumo de produtos cultivados localmente, de envolver toda a família nas atividades da cozinha, comer junto etc.

O Experimenta! é para todos os públicos e, por isso, também busca sensibilizar as crianças sobre a relação entre comida e a cultura brasileira.