Evite produtos que não são recicláveis

Tempos modernos trouxeram problemas para o meio ambiente, como a produção industrial excessiva que agride a natureza no extrativismo, produtos que acabam no lixo com pouco uso e poluição causada pelo processo. Mas, cada vez mais o planeta discute formas mais sustentáveis de planejar o futuro e atualmente o supermercado já nos traz opções para reduzir a quantidade de resíduos gerada diariamente em casa.

Assim, sempre que possível evite alguns produtos, seguindo essa lista de sugestões:

– esponjas sintéticas e de aço: que tal trocar por escovas de cerdas e buchas naturais? O resultado é parecido e as naturais acumulam menos bactérias, além de dissolverem mais rapidamente na natureza.

– Bambu: esse tipo de material natural tem sido cada vez mais usado para substituir o plástico em diferentes situações, a maioria delas de uso como utilidade doméstica e itens de higiene. Há pentes, escovas de dente, hastes flexíveis, mexedores de bebida, garfinhos, colheres e utensílios de cozinha, todos feitos de bambu. A planta é uma alternativa sustentável ao plástico, já que é um recurso renovável e compostável, em seu descarte – desde que os objetos não recebam produtos químicos como tinta ou verniz.

– Latinhas de alumínio: sempre que possível, escolha a latinha em vez das garrafinhas ou copos plásticos. Isso vale até para água mineral, que já vem sendo comercializada em latas. Vale recordar que o Brasil é recordista mundial em reciclagem do alumínio, que aliás pode ser indefinidamente reaproveitado pelo processo. Enquanto que as garrafas long neck ou pet (de plástico) têm processo mais complexo e caro e muitas vezes acabam no lixo comum.

– Caixinhas de papelão: outra boa alternativa às embalagens plásticas e de vidro são as caixas longa vida. Basta dar uma enxaguada ao final do uso e elas estarão adequadas para o processo de reciclagem.

– Bandejas de papelão: evite comprar produtos em bandejas de isopor, material plástico que tem baixa reciclabilidade. Alguns supermercados já oferecem as frutas e legumes em bandejinhas de papelão reciclado, muito mais sustentável.

Isso vale também para as embalagens de ovo: prefira sempre as de papelão às de plástico.

– Acrílico e Cerâmica: Evite utensílios domésticos e de escritório feitos com esses materiais, que não são recicláveis. Há canecas de alumínio ou bambu. Os acessórios de mesa feitos em acrílico também podem ser substituídos por outros de metal e aço.

Sempre, aliás, confira o rótulo dos produtos e procure pelo símbolo da reciclagem na hora de fazer suas compras.