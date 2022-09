Evento contra sedentarismo tem atividades na zona sul

Já ouviu falar da Semana Move? O evento coordenado pello SESC SP é uma iniciativa da ISCA (International Sport and Culture Association) e já acontece há 10 anos! Em 2022, vai de 17 a 25 de setembro e tem muita agenda divertida para empolgar quem vive na cidade a deixar o sedentarismo.

Dessa vez, o lema será “Faz do seu Jeito” para que cada comunidades local, de qualquer faixa etária ou estrato social, sejam engajados para a prática de atividade física.

Cinco categorias de atividades

A programação será dividida em cinco blocos de atividades, com objetivo de estimular a promoção de ações organizadas em grupos distintos de interesse, para que cada pessoa tenha uma experiência diferente com as atividades e a campanha como um todo. Desta maneira, a população poderá escolher e participar, gratuitamente, de cerca de 2 mil atividades desenvolvidas pelas instituições participantes, sendo que mais de 400 delas nas unidades do Sesc SP.

São aulas abertas, vivência e bate-papos com importantes nomes do esporte nacional, cursos, entre outras opções.

São elas:

MOVE Zen: Atividades para desenvolver consciência corporal, concentração e controle respiratório e envolvem diversas técnicas orientais e ocidentais, como Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates, dentre outras, que têm como foco o autocuidado e autoconhecimento para o bem-estar.

MOVE Academia: aulas Abertas e Treinos de GMF (Ginástica Multifuncional), Condicionamento Físico, Musculação, Treinamento Funcional, Crossfit, Dança, Ritmos, Bike Indoor e aulas de Ginástica Em Geral.

MOVE Esportes: reúne atividades relacionadas à prática de alguma Modalidade Esportiva, individual ou coletiva, em formatos variados como Aulas, Treinos, Torneios, Corridas, Campeonatos, Experimentações, Bate-papos e Apresentações de Atletas.

MOVE Água: ações relacionadas às atividades físicas ou esportes que acontecem no ambiente aquático/piscinas, além de Encontros com Atletas, Recreações, Festivais ou Torneios.

MOVE Criança : atividades físico-esportivas e recreativas, especificamente para esse público ou de acesso livre para todas as idades.

Destaques na zona sul

O público poderá conhecer de perto a trajetória de sucesso e participar de bate-papos e demonstrações com nomes como os medalhistas olímpicos do vôlei Marcelo Negrão (Sesc Avenida Paulista) e Rodrigão (Sesc Santo Amaro); o skatista Ricardo Porva (que apresentará uma estrutura para a prática de skate junto a PCD’s no Sesc Vila Mariana);

Dentre as aulas abertas e vivências, o Sesc Avenida Paulista apresentará artes marciais como Ninjutsu, Kung Fu e Tai Chi Chuan.

Especialmente para a programação da Semana MOVE, o Sesc Interlagos realizará a terceira etapa do Circuito de Atletismo Adulto, com diversas provas em campo, enquanto a unidade Ipiranga dedicará parte da programação a uma das mais tradicionais artes marciais japonesas, o Aikido, com bate-papos e demonstrações.

Já dentre as atividades em espaços fora das unidades Sesc, as estações do Metrô da Linha Lilás receberão atividades de Minigolfe, Tênis de Mesa e Bag Toss, em parceria com o Sesc Campo Limpo.

Sesc Vila Mariana

Desde que a Semana Move foi criada, o Sesc Vila Mariana se destacou por atividades de caminhada e corrida, que acabaram por integrar a programação mensal permanente do espaço.

Mas, nesse 2022, a unidade terá como destaque em sua programação o Skate, Basquete e as Danças Urbanas.

Aliás, há até uma atividade fora da própria unidade, prevista para o sábado dia 17, 10h, e sexta 23, 15h. Na pista de Skate Parque do Chuvisco, (av. Jornalista Roberto Marinho, 9674, Jardim Aeroporto) haverá vivências e apresentações esportivas com atletas da modalidade e a comunidade local. Um evento de celebração da modalidade em um dos espaços mais significativos de prática da modalidade na Zona Sul de São Paulo.

Mas, na própria unidade da Vila Mariana também haverá ofiina de personalização de shapes, oficina de skate para pessoas com deficiência, e várias outras atividades da modalidade.

Em danças urbanas, Igor Gasparini recebe convidados para vivências e aulas dos estilos Break, Loking, Popping e Voguing. Em Basquete e Basquete 3×3, haverá atividades com atletas, orientação para evitar lesões, curso de mesário e arbitragem…

Para conferir a programação completa no Sesc Vila Mariana, acesse: bit.ly/3BmYIqn

SEMANA MOVE 2022

De 17 a 25 de setembro

Classificação indicativa: Livre

Gratuito

Mais informações: www.semanamove.com e programação completa de todas as unidades do Sesc SP no site sescsp.org.br