Eu ouço, mas não consigo identificar de onde vem o som

A habilidade de localização sonora vai muito além do que identificar um som vindo da direita ou da esquerda. Para tal tarefa o indivíduo necessita avaliar e comparar os diferentes níveis de intensidade, frequência e o tempo que o som levou para chegar em cada orelha. Este processoé inconsciente e envolve as vias auditivas do sistema nervoso central e do córtex auditivo.

Lembrando que para tal processo é indispensável uma boa acuidade auditiva em ambas as orelhas, pois já sabemos que qualquer alteração na integridade do sistema auditivo pode acarretar na instalação de uma perda auditiva, levando o indivíduo a um declínio em sua vida social pessoal e emocional. Dentre as queixas em nosso consultório, a dificuldade de localizar o som está entre as principais. A localização sonora é a habilidade que identifica o local de origem do som, e esta é uma habilidade essencial para o desenvolvimento de outras como atenção seletiva, diferenciar a duração e a intensidade de um som e por fim a compreensão de fala que é o resultado de um processamento auditivo íntegro.

Você sabe a diferença entre Lateralização do som e Localização sonora?

A lateralidade é a capacidade de localizar sons à direita e à esquerda, sendo esta uma sensação do som dentro da cabeça. Já a localização do som é percebida fora da cabeça de acordo com a direção e distância da fonte sonora.

Diante de uma perda auditiva por menor que seja a lesão no sistema auditivo, há a diminuição da capacidade em distinguir informações sonoras tanto na percepção de volume, como na qualidade deste som e isso pode provocar uma alteração não só da lateralização, mas também da localização sonora.

Portanto fique atento!

A localização sonora tem uma forte relação com a compreensão de fala e a dificuldade de localizar ou identificar de onde vem o som. Essas dificuldades podem ser sinal de uma perda auditiva.

Procure ajuda profissional o quanto antes.

FONOAUDIÓLOGAS

Alessandra Herrera e Diane Michiuti.

– AudioMAG Vila Clementino

Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539

WhatsApp* (11) 94197-4510

– AudioMAG Campo Belo

Avenida Vereador José Diniz, 3457 – sala 810

Tel.: (11) 5531-7504 *

WhatsApp (11) 93401-3001

www.audiomag.com.br