Estudantes podem participar online de feira de profissões da Unifesp

Nos dias 16 e 17 de outubro de 2020, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), uma universidade pública e gratuita, promoverá sua primeira Feira de Profissões. O principal objetivo da feira é mostrar, aos(às) interessados(as) em conquistar um diploma universitário e ter uma profissão, os diversos cursos de graduação oferecidos pela instituição, que tem seu principal campus na Vila Clementino, além de conhecer os detalhes dos processos de ingresso na universidade.

Será possível conhecer também os cursinhos populares dos diferentes campi, que poderão ajudá-lo(a) a ingressar na Unifesp. São esses cursinhos os idealizadores desse evento totalmente virtual e gratuito, voltado a estudantes, vestibulandos(as) e demais interessados(as).

Durante todo o sábado (17/10), haverá três salas virtuais com apresentações dos cursos e plantões de dúvidas simultâneos, divididas em três grandes áreas do conhecimento: Exatas/Tecnologias, Biológicas/Saúde e Humanas. Nessas salas on-line, os(as) participantes poderão interagir diretamente com alunos(as) e/ou professores(as) e tirar suas dúvidas sobre qualquer um dos cursos de graduação da Unifesp. Confira o horário de seu(s) curso(s) de interesse na programação (clique aqui).

Serão demonstrados ainda alguns aspectos interessantes da vida acadêmica, como o envolvimento com a extensão – uma forma de retribuir a gratuidade do ensino à sociedade na forma de serviço e troca de conhecimento e experiências –, a pesquisa científica e o ensino inclusivo, por exemplo. “Além disso, programamos uma interessante palestra sobre interdisciplinaridade, inovação social e tecnológica e novas profissões – o futuro que já é uma realidade. Essa vida acadêmica rica e cheia de oportunidades só é possível ser vivenciada, de fato, numa universidade pública como a Unifesp”, relatam os(as) responsáveis pelo evento.

Para o encerramento do encontro, haverá um debate acerca da situação atual da universidade pública no Brasil, seus dilemas e perspectivas frente à atual conjuntura.