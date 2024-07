Estoque de sangue do Banco de Sangue do HSPE enfrenta situação crítica

O novo bolsão fica localizNo último mês, o Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) vem registrando queda nos estoques de sangue, chegando a uma situação crítica. Os tipos sanguíneos mais afetados são O -, A- e AB-, que estão 70% abaixo do estoque ideal, enquanto os outros tipos sanguíneos estão operando com aproximadamente 40% a menos.

“O número de doações de sangue costuma cair no meio do ano, tanto pelo período de férias quanto pela queda nas temperaturas, mas essa queda brusca é preocupante,”, afirma o hematologista Fábio Lino, diretor do Banco de Sangue do HSPE.

O médico explica que até o momento nenhum paciente deixou de ser atendido, mas a disponibilidade de sangue para transfusão é crucial para a sobrevivência de pacientes em situações de risco, como cirurgias, emergências médicas e acidentes graves com traumas, além do tratamento de paciente com doenças como o câncer.

“Cada doação de 450 ml de sangue pode salvar até quatro vidas, procure o posto de coleta mais próximo, fale com seus amigos e familiares e ajude a salvar vidas”, afirma Lino.

Faça sua doação

Lançada em junho pelo Banco de Sangue do HSPE, a campanha “Doe sangue e faça parte do time que torce pela vida”, uma associação com os Jogos Olímpicos de Paris que terão início no fim de julho, segue ativa para incentivar a população a fazer doações voluntárias de sangue.

Sobre o Banco de Sangue do HSPE

O Banco de Sangue do HSPE funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados, das 8h às 16h. O prédio, que está localizado na área externa do espaço hospitalar, fica na Rua Pedro de Toledo, nº 1800 – Vila Clementino – ao lado da estação AACD Servidor, linha lilás;

Os interessados em doar devem ter idade entre 16 e 69 anos (sendo a primeira doação até os 60 anos), pesar mais de 50 kg e estar bem alimentado na ocasião;

A doação pode ser feita sem agendamento, basta apresentar documento de identificação com foto.

Sobre o Iamspe

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) é o sistema de saúde do servidor público estadual. Com uma rede de assistência própria e credenciada presente em mais de 160 municípios, o Iamspe oferece atendimento a 1,3 milhão de pessoas, entre funcionários públicos estaduais e seus dependentes.

São mais de duas mil opções de atendimento no Estado, incluindo hospitais, clínicas de fisioterapia, médicos e laboratórios de análises clínicas e de imagem, além de postos de atendimentos próprios no interior, os Ceamas, e o Hospital do Servidor Público Estadual, na Capital. O Iamspe é um órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital.