Estado deve sair da fase Vermelha ainda nessa sexta, 16

Em entrevistas nos últimos dias, dois secretários estaduais deram indícativos de que as medidas de restrição no Estado devem ser afrouxadas, com reabertura gradativa de atividades comerciais e econômicas. Em coletiva ao final da Fase Emergencial, os integrantes do Centro de Contingência e Combate à Covid haviam insinuado que eventuais alterações só seriam possíveis no início de maio, a se confirmarem quedas nos índices de internações e óbitos pela doença.

Entretanto, em coletiva essa semana, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, disse que nessa sexta diferentes regiões do Estado poderiam evoluir de fase, com a consequente liberação de atividades econômicas.

Já o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, em entrevista ao SP2, da Rede Globo, apontou que, na verdade, é pouco provável que sejam feitas classificações diferentes conforme a região do Estado e que a evolução por todo território deve ser uniforme.

O Estado ainda mantém índices altos, embor com indicações de estabilidade. O número de mortes por dia contina na faixa de mil vidas perdidas e, a cada dia, mais de 18 mil novos casos são registrados.

Até agora, já foram confirmadas mais de 85 mil mortes por Covid só no Estado de São Paulo. A capital, na última semana, registrou recorde em óbitos em um só dia,

O secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, ainda aponta que o mês de abril deve trazer ainda índices alarmantes da pandemia

Comércio

Ao mesmo tempo, o comércio totalmente fechado e sem perspectiva de reabertura ou auxílio por parte dos três níveis de poder deixa as pessoas em situação de desespero para manter seus negócios ou empregos.

Só nos últimos 30 dias, o Governo do Estado promoveu quase 70 mil ações de fiscalização, com 2.475 autuações a comércios em funcionamento irregular e fechamentos de festas clandestinas.

A Vigilância Sanitária promoveu 35.935 atos de fiscalização no período entre 12 de março e 12 de abril na capital, interior e litoral, com 1.326 autuações no total. Na capital, as ações são feitas em parceria com órgãos fiscalizatórios da Prefeitura, por meio do Comitê de Blitze, e geraram 223 autuações em 602 inspeções.

O Procon-SP realizou 7.765 atos fiscalizatórios e lavrou 473 autos de infração. Houve 6.083 fiscalizações no interior, com 222 autuações, e outras 1.682 inspeções na capital, que resultaram em 251 autuações do órgão de defesa do consumidor.

A fiscalização é reforçada desde fevereiro por policiais civis e militares. A Secretaria de Segurança Pública efetuou mais de 22 mil ações de combate a aglomerações em todo o estado. A Polícia Militar atuou em 21.730 ações em pontos com aglomerações. Já a Polícia Civil efetuou 861 ações que resultaram em 405 pessoas autuadas em flagrante.

Na capital, a Polícia Civil realizou 40 vistorias e autuou 364 pessoas. Também no município de São Paulo, a Polícia Militar promoveu 6.058 ações de combate a aglomerações.

Para apoiar as empresas, por enquanto, só têm sido oferecidos empréstimos com pequena carência, juros e burocracia que afastam muitos empresários. Para informações sobre essas linhas de crédito, acesse bancodopovo.sp.gov.br (valores entre R$ 200 e R$21.000) ou, para valores maiores, desenvolvesp.gov.br.