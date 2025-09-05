Estações Vila Mariana e Santa Cruz agora têm internet com tecnologia 5G

Nos vagões do metrô, há tempos os celulares dominam a cena, com pessoas lendo e trocando mensagens, ouvindo músicas (com fones de ouvido, por favor), visitando sites de notícais e redes sociais. Mas, muitas vezes essa experiência fica comprometida pela ausência de sinal de internet ou mesmo para efetuar ligações.

O metrô anunciou que a telefonia 5G de alta conectividade agora está disponível. As estações Vila Mariana, Ana Rosa e Jardim São Paulo-Ayrton Senna, na Linha 1-Azul, e Pedro II, na Linha 3-Vermelha, são as primeiras contempladas com a instalação de equipamentos que vão distribuir o sinal de internet móvel nas estações majoritariamente subterrâneas ou que têm o alcance limitado do sinal das antenas fora do sistema metroviário.

Inicialmente o sinal será da TIM e da Vivo, com 8 estações sendo ativadas em agosto (Vila Mariana, Pedro II, Ana Rosa, Jardim São Paulo, Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde e São Judas). Até outubro, 13 estações da rede estarão contempladas: Pedro II, Sé, Anhangabaú, Santa Cecília, Marechal Deodoro, Sumaré, Clínicas, Ana Rosa, Alto do Ipiranga, Jardim São Paulo-Ayrton Senna, Santa Cruz, Vergueiro e Praça da Árvore.

A iniciativa contribui para melhorar a experiência dos passageiros, aprimorando a conectividade durante toda a viagem. Essa infraestrutura é disponibilizada pela Winfra, empesa controlada pela Winity – plataforma de infraestrutura wireless do Fundo IV de Infraestrutura do Patria Investimentos – responsável pela concessão de uso para a exploração comercial do sistema de telecomunicações do Metrô. A concessão inclui a instalação, operação e manutenção de infraestrutura de telecomunicações nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, assim como a melhoria da cobertura de sinal de telefonia celular (4G e 5G) nos trens e estações.

A infraestrutura usada conta com uma tecnologia chamada DAS (Distributed Antenna System), que distribui o sinal de celular por meio de centenas de antenas através de um sistema indoor digital moderno e utilizando mais de 130 km de cabos especiais de fibra óptica e cabos irradiantes, feitos sob medida para garantir sinal contínuo dentro dos túneis.

O contrato de concessão com a Winfra abrange a implantação de infraestrutura para cobertura de qualidade em outras 21 estações, previstas até o final de 2026: Jabaquara, Conceição, São Judas, Saúde, São Joaquim, Japão-Liberdade, São Bento, Luz, Tiradentes, Tucuruvi, Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã, Chácara Klabin, Paraíso, Brigadeiro, Trianon-MASP, Consolação, Vila Madalena, Palmeiras-Barra Funda e República.

Haverá ainda a disponibilização de internet Wi-Fi gratuita para os passageiros, além da exploração da Infovia-Metronet, uma rede de fibra óptica de alta capacidade que percorre os túneis e estações do Metrô, gerando também receitas extras e reduzindo custos de manutenção para a Companhia

Horário de bilheterias

Outra mudança recente nas estações de metrô e que está relacionada à automatização da venda de bilhetes, por aplicativos e online, é a redução do horário de funcionamento das bilheterias.

A partir de 15 de setembro, as bilheterias de 24 estações das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás, passarão a funcionar das 6h às 22h. Outras três estações dessa rede terão o funcionamento das 4h40 às 22h.

A mudança considera o baixo volume de vendas nestes horários, estimulando também a compra dos bilhetes por meios digitais disponíveis em máquinas de autoatendimento ou via celular.

Ao todo, essas duas linhas contam com 28 estações – 11 na Linha 4-Amarela e 17 na Linha 5-Lilás – dotadas de 27 bilheterias próprias, pois as estações República e Chácara Klabin utilizam as cabines bilheterias de venda das estações das Linhas 3-Vermelha e 2-Verde do Metrô.

Serão 24 estações (confira a relação abaixo) com as cabines bilheterias funcionando das 6h às 22h. Já as estações Vila Sônia e Butantã (Linha 4-Amarela), além de Capão Redondo (Linha 5-Lilás), que apresentam maior volume de venda no início da operação, terão as bilheterias funcionando das 4h40 às 22h.

Como alternativa, os passageiros terão a opção de adquirirem seus QRCodes nas máquinas disponíveis nessas e nas demais estações da rede, que aceitam cartões de débito, além dos meios digitais, pelo aplicativo do cartão de transporte TOP ou pelo WhatsApp. Também há a opção de compra na rede de venda credenciada (confira abaixo).

Todas essas estações contarão com comunicação visual e sonora previamente, informando os novos horários de atendimento dos guichês de venda.

Para a adoção desta mudança, o Metrô analisou a demanda de compra de bilhetes nesses horários e o modelo implantado nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata nos últimos anos. Além disso, a mudança também considera que a maior parte dos acessos à rede é feita por cartões de transporte (Vale Transporte, Bilhete Único e Bilhete TOP), bem como a possibilidade de compra nas máquinas de autoatendimento, por celular ou rede credenciada.

ESTAÇÕES QUE PASSARÃO A TER BILHETERIA DAS 6H ÀS 22H – A partir de 15/09

Linha 4-Amarela: Luz, Higienópolis-Mackenzie, Paulista Pernambucanas, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros e São Paulo-Morumbi.

Linha 5-Lilás: Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro, Largo Treze, Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, Campo Belo, Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin.

ESTAÇÕES QUE PASSARÃO A TER BILHETERIA DAS 4H40 ÀS 22h – A partir de 15/09

Linha 4-Amarela: Vila Sônia e Butantã

Linha 5-Lilás: Capão Redondo

OPÇÕES DE COMPRA DE BILHETE

– Aplicativo para celular: aplicativo “TOP” – disponível para Android e iOS

– WhatsApp: 11 3888-2200 – Pagamento Via Pix – enviar mensagem para este número e seguir as instruções

– Máquinas de autoatendimento/Débito: Pagamento em cartão de débito – Disponível em todas as estações do Metrô

– Rede Credenciada: Confira a relação no site