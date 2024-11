Estações do Metrô estão coletando resíduos eletroeletrônicos

Desde o Dia Mundial do Lixo Eletrônico, celebrado em 14 de outubro, 14 estações do Metrô de São Paulo estão recebendo resíduos eletrônicos, por meio de coletores instalados pela Green Eletron, em parceria com a Coopermiti e a Virada Sustentável 2024. Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) estão disponíveis até o dia 30 de novembro, permitindo que as pessoas descartem itens eletrônicos, pilhas e baterias sem uso, garantindo a reciclagem.

Os PEVs estão disponíveis nas estações Jabaquara, Luz, Saúde e Tucuruvi (Linha 1 – Azul); Palmeiras – Barra Funda, República, Sé e Tatuapé (Linha 3 – Vermelha); Clínicas, Paraíso, Tamanduateí e Sacomã (Linha 2 – Verde), São Mateus e Vila Prudente (Linha 15 – Prata).

Como funciona?

Poderão ser descartados produtos de pequeno e médio porte, como computadores, celulares, cabos, carregadores, pilhas e baterias, secadores de cabelo, consoles de videogame, entre outros. Após o fim da campanha, a Green Eletron (maior gestora de logística reversa de eletroeletrônicos do país) e a Coopermiti (Central de Logística Reversa de São Paulo), responsáveis pela instalação dos coletores, também farão a gestão dos produtos descartados, garantindo o envio para a reciclagem e, consequentemente, a reinserção das matérias-primas na indústria.

A Virada Sustentável é o maior festival de sustentabilidade do Brasil. Envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades.

Serviço: Virada Sustentável – coleta de resíduos eletrônicos no Metrô de São Paulo. Até 30/11 – Horário: durante o funcionamento das estações. Na Zona Sul: estações Jabaquara, Saúde, Paraíso, Sacomã.