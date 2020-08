Estações da Linha 5-Lilás do Metrô recebem exposições culturais no mês de agosto

A Linha 5-Lilás, do Metrô, recebe seis exposições simultâneas no mês de agosto. Quem passar pelas estações Santo Amaro, Largo Treze, Adolfo Pinheiro, Eucaliptos, Hospital São Paulo e Santa Cruz terá contato com temas culturais variados.

Para evitar aglomerações, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), as mostras também serão divulgadas na página oficial da concessionária no Facebook, ao longo do período de exposição (https://www.facebook.com/ViaMobilidadeSP).

As exposições integram a agenda de atrações que a concessionária ViaMobilidade mantém com o objetivo de oferecer cultura, conhecimento e entretenimento aos passageiros que circulam pelas 17 estações da Linha-5-Lilás.

Atrações

Quem passar pela Estação Santo Amaro pode visitar a exposição fotográfica “Heróis da Saúde”, que homenageia profissionais da saúde que atuam no combate à COVID-19. A mostra consiste em um projeto visual que reúne imagens e relatos desses trabalhadores durante o período de combate à pandemia.

Os profissionais que utilizam a Linha 5-Lilás foram convidados, via redes sociais e nas estações, a enviar fotos em grupos ou sozinhos, descrevendo como tem sido o processo de trabalho diário. Em setembro, a mostra será exposta na Estação Campo Belo.

Na Estação Largo Treze, os passageiros podem conhecer o Programa Adolescente Saudável (PAS), por meio de uma série com 20 painéis que apresentam a iniciativa e exibem mensagens com informações sobre os cuidados com a saúde na adolescência.

O PAS tem como objetivo apoiar, capacitar e sensibilizar os jovens das regiões do Grajaú e Capão Redondo em temas como a saúde e a educação. Em setembro, a exposição estará disponível para visitação na Estação Santo Amaro e em outubro na Estação Adolfo Pinheiro.

A exposição “Turma do Zebuzinho” está disponível na Estação Adolfo Pinheiro. A mostra, produzida pela editora Bela Vista Cultural, exibe um breve recorte da sétima edição da revista Turma do Zebuzinho.

A exposição reúne personagens que representam cada uma das raças zebuínas no país e apresentam a contribuição do gado zebu para a história do Brasil e de Uberaba, cidade que abriga as sedes da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e do Museu do Zebu. As estações Eucaliptos e Campo Belo receberão a mostra em setembro e outubro, respectivamente.

Os passageiros que utilizam a Estação Eucaliptos estão convidados a visitar a exposição “FotoPreta”. A mostra apresenta o trabalho de 10 fotógrafos(as) do coletivo Afrometria, grupo que dialoga com a cultura afro-brasileira e tem como objetivo unir e divulgar artistas negros de várias gerações. Em setembro, a obra estará em cartaz na Estação Brooklin.

A Estação Hospital São Paulo recebe até o fim deste mês a exposição “Novos olhares”, composta por imagens produzidas pelas equipes do Hospital do Amor e da Santa Casa de Barretos, com apoio da ONG ImageMagica. O projeto visual apresenta fotos relacionadas aos temas sustentabilidade, desperdício e humanização. As estações Moema e Largo Treze receberão a mostra em agosto e setembro, respectivamente.

A mostra “Combate ao colesterol”, em exposição na Estação Santa Cruz, celebra o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, comemorado no dia 8 de agosto. A exposição reúne painéis com informações sobre essa condição. Sintomas, causas, fatores de risco e os tratamentos disponíveis estão entre os temas retratados na intervenção artística.