Estações da linha 5 estarão fechados na manhã de domingo, 8

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 5-Lilás de metrô de São Paulo, informa que suas estações estarão fechadas neste domingo, 8 de novembro, das 4h40 às 9h.

Os passageiros já estão sendo informados por vídeos nos monitores dos trens e estações, avisos sonoros, cartazes e publicações nas redes sociais e site da concessionária.

O motivo é a atualização do sistema de software ATS (programa responsável pela Supervisão Automática de Trens no sistema CBTC), por parte da empresa fornecedora, a Bombardier.

No domingo (8), para garantir o deslocamento e o acesso ao sistema metroferroviário, ônibus do PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) atenderão os passageiros nos dois sentidos entre o Capão Redondo e a Chácara Klabin, gratuitamente.

Para utilizar o serviço, basta retirar senha e embarcar nos pontos identificados como PAESE, nas áreas externas das estações. As integrações com o Metrô e CPTM serão garantidas.

Haverá dois itinerários, com ônibus articulados e paradas em todas as estações:

• De Capão Redondo a Santo Amaro (ida e volta)

• De Santo Amaro a Chácara Klabin (ida e volta).

Colaboradores da concessionárias estarão mobilizados para garantir a orientação e segurança dos passageiros. Mais informações também poderão ser obtidas na Central de Atendimento (0800 770 7106), que funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h e aos sábados e domingos, das 8h às 18h.

Sobre a ViaMobilidade:

A ViaMobilidade é a concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 5-Lilás de metrô e 17-Ouro de monotrilho em São Paulo. A Linha 5-Lilás é composta por 17 estações e atende a Zona Sul de São Paulo, de Capão Redondo a Chácara Klabin. Ela se integra ao Metrô na Estação Santa Cruz (Linha 1-Azul) e na Estação Chácara Klabin (Linha 2-Verde) e à CPTM (Linha 9-Esmeralda) na Estação Santo Amaro. Já a Linha 17-Ouro, quando concluída pelo Governo do Estado de São Paulo, terá oito paradas entre as estações Morumbi e Jardim Aeroporto, com integrações à Linha 5-Lilás, na Estação Campo Belo, e com a Linha 9-Esmeralda da CPTM, na Estação Morumbi.