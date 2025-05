Estações da Linha 17 Ouro já têm escadas rolantes

A implantação da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo avançou mais uma etapa com a instalação das duas últimas escadas rolantes na estação Washington Luiz, na última sexta-feira (15). Com isso, já estão posicionadas as 73 escadas previstas para as 8 estações do primeiro trecho da linha, entre Morumbi e Aeroporto de Congonhas.

Fabricadas na Espanha, as escadas são do mesmo modelo usado na Linha 15-Prata e nas estações mais recentes da Linha 5-Lilás. Elas contam com sensores e tecnologia de controle inteligente, que permitem ajustar a velocidade conforme o movimento de passageiros, economizando energia e aumentando a eficiência.

Na futura estação Washington Luiz, as duas novas escadas têm cerca de 12 metros de desnível e 30 metros de comprimento. A instalação representa mais um avanço nas obras, que vão conectar a estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda ao Aeroporto de Congonhas, beneficiando diretamente a mobilidade na Zona Sul da capital.

Tecnologia e segurança

A Linha 17-Ouro contará com trens totalmente automatizados, operando no sistema UTO (Unattended Train Operation) e equipados com tecnologia CBTC, que reduz os intervalos entre as composições e aumenta a eficiência do transporte. Com cinco carros e 60,8 metros de comprimento, cada trem terá capacidade para transportar até 616 passageiros, oferecendo conforto com ar-condicionado, iluminação LED e áreas acessíveis.

Com 6,7 km de extensão, a Linha 17-Ouro integrará o Aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária de São Paulo, conectando-se às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda. As obras seguem em ritmo acelerado, e a previsão é que a linha entre em operação em 2026, beneficiando cerca de 100 mil passageiros por dia.