Estacionamento pode virar praça no Complexo Ibirapuera

O Governo de São Paulo estruturou um projeto para requalificar o Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera. A proposta inclui transformar áreas hoje destinadas a estacionamento em novos espaços abertos à população, como praças e áreas de convivência.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), também inclui a Vila Olímpica Mário Covas e tem como foco ampliar o uso cotidiano dos equipamentos, melhorar a integração com o entorno urbano e adaptar os espaços às novas demandas de acessibilidade e convivência.

Hoje, parte das estruturas apresenta limitações de uso, com áreas pouco utilizadas, necessidade de modernização e baixa conexão com a cidade. O projeto prevê a reativação desses espaços, com reorganização dos acessos, melhorias na circulação interna e criação de ambientes voltados ao lazer e à permanência das pessoas.

Além da transformação de áreas subutilizadas, a proposta inclui o restauro de estruturas históricas e a modernização dos equipamentos esportivos, permitindo ampliar tanto o uso diário quanto a realização de eventos esportivos e culturais.

A expectativa é estimular uma ocupação contínua ao longo do dia, com atividades esportivas, culturais e de convivência, tornando o complexo mais acessível e integrado à rotina da cidade.

A iniciativa também tem potencial de qualificar o entorno urbano, atrair novos fluxos de visitantes e fortalecer a dinâmica econômica local, especialmente nos setores de comércio, serviços e turismo.

Participação social

O projeto integra o Programa de Parcerias em Investimentos (PPI) e prevê cerca de R$ 736 milhões em investimentos ao longo de 25 anos. A proposta passou por audiências públicas realizadas em abril e segue em consulta pública até o dia 24, período em que a sociedade pode contribuir com sugestões para o aprimoramento do projeto.

As informações e documentos estão disponíveis na página do projeto: https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/sec-parcerias-investimentos/projetos/projetos-qualificados/conjunto-desportivo-constancio-vaz-guimaraes