Estácio promove Megavestibular de Natal

O fim do ano é o momento já tradicional para traçar planos para o futuro e buscar novas oportunidades. Na Estácio, que tem unidade no Jabaquara, ao lado da estação Conceição, já é possível investir agora, em novas oportunidades para 2021.

Nos dias 18 e 19 de dezembro a instituição realizará o Megavestibular de Natal que vai possibilitar condições especiais para quem pretende dar o primeiro passo na conquista do sonho do ensino superior em 2021. Além do vestibular, a campanha também contempla candidatos que optarem por utilizar a nota do Enem para o ingresso na graduação. Na Estácio os estudantes poderão escolher entre diversas opções de cursos de graduação disponíveis com até 50% de desconto em todo o curso.

Por WhatsApp, é possível ter mais informações e se inscrever:

(11) 95716-5753

(11) 98252-0087

(11) 95225-6020

A Estácio é uma das maiores instituições do Brasil, contando com mais de 650 mil alunos e 90 campi, suas instituições e cursos e são reconhecidos pelo MEC com elevados conceitos de qualidade. São mais de 100 cursos presenciais e a distância, de graduação tradicional e tecnológica. Sobre os cursos EaD, os alunos vão encontrar uma modalidade que recebeu nota máxima do MEC, um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores, e um modelo de ensino inovador, com uma metodologia mais próxima do aluno, maior interatividade, podcasts, encontros digitais e aulas com vídeos dinâmicos e mais próximos da linguagem moderna. A Estácio foi pioneira e é um dos mais relevantes players de educação digital do país e aposta em tecnologia e em inovação como diferenciais para aprimorar o aprendizado.

Os futuros estudantes do poderão contar com uma instituição reconhecida pela excelência acadêmica e compromisso com a ascensão social e a empregabilidade dos alunos. Para os alunos formados, possuir um diploma reconhecido nacionalmente é um grande diferencial no mercado de trabalho. Os alunos também vão contar com um modelo de ensino nacionalizado e ganharão mais recursos acadêmicos. Antigos e novos estudantes contam ainda com o seguro educacional, que protege os alunos que tenham perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de até seis vezes o valor da mensalidade.

Em São Paulo, capital, a Estácio possui as unidades Conceição, Interlagos, Santo Amaro e Vila dos Remédios, além de unidades nas cidades de Carapicuíba, Cotia e Santo André.

Sobre a Estácio

A Estácio é uma das maiores e mais respeitadas instituições do setor educacional brasileiro. Há 50 anos, proporciona acesso a um ensino de qualidade em larga escala e de maneira única. É uma das instituições pioneiras também no ensino digital, na utilização de aplicativos educacionais e games de aprendizagem, incluindo aplicações que usam realidade virtual. Oferece aulas dinâmicas, com material interativo para que o aluno absorva com qualidade o conteúdo acadêmico. Está presente em 23 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o ensino digital, contando com mais de 600 mil alunos matriculados.

A instituição oferece cursos de Graduação e Pós-graduação, além de soluções corporativas e cursos de extensão. Aposta na tecnologia e na inovação como diferenciais para aprimorar o aprendizado, com currículos alinhados às necessidades do mercado de trabalho. A busca constante pela qualidade acadêmica e os investimentos na área de ensino geraram ótimos resultados nos últimos anos – suas instituições e cursos e são reconhecidos pelo MEC com elevados conceitos de qualidade.

Atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do País, a Estácio apoia iniciativas ligadas ao Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação e Empreendedorismo. O Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar reflete o compromisso da instituição de oferecer uma educação acessível e de qualidade e, assim, gerar um impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.