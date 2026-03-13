Estação Vereador José Diniz ligará áreas residenciais e corporativas

A futura Estação Vereador José Diniz, da Linha 17‑Ouro, está localizada no cruzamento das avenidas Jornalista Roberto Marinho e Vereador José Diniz, um dos eixos mais importantes da Zona Sul e que conecta áreas residenciais consolidadas, polos corporativos e corredores de serviços. A posição estratégica da estação reforça o acesso ao sistema de ônibus e melhora a circulação local, ampliando a integração da região com a rede metropolitana de transporte sobre trilhos.

Com 99% de avanço nas obras civis e 94% na implantação dos sistemas, a estação já tem concluídas suas principais estruturas, incluindo plataforma, mezanino, acessos e áreas de circulação. Nesta fase final, as equipes trabalham nos acabamentos, na instalação dos últimos equipamentos e na integração dos sistemas operacionais, preparando o empreendimento para os testes dinâmicos que antecedem a operação assistida do primeiro trecho da Linha 17‑Ouro.

A Estação Vereador José Diniz possui plataforma central de 60 metros e dois acessos na Avenida Jornalista Roberto Marinho, próximos às ruas Barão do Sabará e Sargento José Roque da Silva. Projetada para garantir conforto e acessibilidade plena, a estação conta com pisos táteis, elevadores, escadas rolantes e circulações que facilitam o deslocamento dos passageiros. A demanda prevista é de pouco mais de 4 mil passageiros por dia útil.

O entorno da estação também reúne uma ampla oferta de serviços essenciais, comércio local e equipamentos de saúde e conveniência ao longo da Avenida Jornalista Roberto Marinho, que concentra farmácias, cafés, postos de serviços, estabelecimentos de alimentação e agências bancárias. A combinação de serviços cotidianos e circulação intensa reforça o papel da estação como ponto de apoio à vida urbana do bairro, oferecendo proximidade a itens de uso diário e ampliando a praticidade para moradores, trabalhadores e visitantes.

A localização no cruzamento com a Avenida Vereador José Diniz também fortalece a ligação com importantes áreas residenciais e polos comerciais e corporativos da zona sul, já que a via atua como eixo de distribuição para bairros como Campo Belo, Brooklin e Vila Olímpia e para corredores de serviços e escritórios próximos à Berrini.

A avenida ainda concentra equipamentos comunitários e serviços públicos, como unidades de apoio social localizadas na própria esquina da estação. Essa conectividade transforma a estação em um ponto estratégico para quem se desloca diariamente entre casa, trabalho, comércio e serviços da região, ampliando o alcance urbano da Linha 17‑Ouro.