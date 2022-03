Estação Saúde ganha nome de farmácia

O metrô vem vendendo o direito de uso de nomes de suas estações para a divulgação de marcas. Agora foi a vez da estação Saúde do metrô, que passará a se chamar Saúde Ultrafarma, em referência à drogaria que tem unidades no entorno. O metrô não divulgou os valores, mas as ações de “naming rights” (direito ao nome) têm girado entre R$ 70 mil e R$ 150 mil mensais à Companhia do Metropolitano, por estação.

As placas já até foram instaladas, na última terça, 15 de março. Toda comunicação e sinalização, além do totem nos acessos já portam o nome da rede de farmácias. A Ultrafarma também estará presente nas mensagens sonoras dos trens ao anunciar a estação, nos mapas da linha e da rede metroferroviária, além do site, mídias sociais e aplicativos do Metrô.

Segundo o Metrô de São Paulo, a parceria é importante não somente pela ligação da empresa de medicamentos com o nome “Saúde”, mas principalmente pela primeira unidade da farmácia ter sido inaugurada ao lado da estação, no ano de 2000, pelo empresário Sidney Oliveira.

“É uma grande conquista! Há 22 anos estávamos abrindo a primeira loja ao lado do Metrô e agora essa estação recebe o nome da Ultrafarma. Trabalhamos sempre para manter o nome da marca em evidência em todos os âmbitos!”, diz o presidente Sidney Oliveira.

A marca cresceu tanto que no ano de 2018 foi inaugurada a primeira loja com o conceito de licenciamento, “Ultrafarma Lojas”, no bairro Saúde. Hoje, são mais de 360 unidades levando seu nome não só para as regiões de São Paulo, mas de todo o Brasil.

Já a estação Saúde foi inaugurada em 14 de setembro de 1974, sendo parte das primeiras estações de metrô abertas no Brasil. Conta com mais de 6 mil m² de área construída no subterrâneo da Avenida Jabaquara, na zona sul de São Paulo.

“Essa parceria fala muito sobre o nosso projeto de modernização do Metrô, buscando inovações para melhorar o serviço prestado aos nossos passageiros. A estação Saúde ganha o importante nome da Ultrafarma e uma nova comunicação visual”, afirma Silvani Pereira, Presidente do Metrô de São Paulo.

A utilização de naming rights já é feita em mais de 10 sistemas de metrô na América do Norte, Europa e Ásia. No Metrô essa modalidade de negócio vai diversificar ainda mais as receitas não-tarifárias, que compreendem a exploração comercial e publicitária das estações, além da locação de imóveis e áreas, como em shoppings anexos às estações.

Sobre o Metrô

Fundada em 1968, a Companhia do Metropolitano de São Paulo, mais conhecida como Metrô, é responsável pelo planejamento da rede de metrô de São Paulo, além da administração, operação e manutenção de uma rede com 71,5 km de extensão e 63 estações nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, por onde chegam a passar 4 milhões de pessoas em um dia (pré-pandemia). Pioneiro na construção e operação de sistema metroviário no Brasil, o Metrô é reconhecido como o Melhor Serviço de Transporte de São Paulo e Melhor Serviço Público de São Paulo, prêmios concedidos pela Folha de S. Paulo, por 6 e 4 anos seguidos, respectivamente.

Sobre a Ultrafarma

Criada em 2000, pelo empresário Sidney Oliveira, a Ultrafarma revolucionou o setor de comercialização de medicamentos com a venda de genéricos, proporcionando a economia de até 80% nos medicamentos, criando assim, um novo conceito de farmácia: beneficiar todos aqueles que dependem de medicamentos para ter uma melhor qualidade de vida.

A empresa trouxe para o mercado brasileiro um sistema de venda diferenciado, que tornava os custos bem mais reduzidos e, ainda, com entrega em domicílio. Atualmente é a grande líder do Comércio Eletrônico Farmacêutico no Brasil, com mais de 1 milhão de clientes ativos.