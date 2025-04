Estação Santa Cruz ganha sala sensorial para pessoas autistas

F oi inaugurada na quarta-feira, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma sala sensorial na estação Santa Cruz, da Linha 5-Lilás do metrô. O espaço é voltado para pessoas autistas e neurodivergentes e foi criado para acolher passageiros que enfrentam crises sensoriais durante suas viagens.

Projetado pela arquiteta Ana Paula Chacur, o novo espaço conta com isolamento acústico, controle de iluminação e poltronas individuais com revestimentos laterais, garantindo um ambiente seguro e confortável para a regulação sensorial.

“Nosso compromisso é tornar São Paulo cada vez mais acessível e inclusiva. A inauguração dessa sala sensorial representa um grande avanço para que pessoas autistas e neurodivergentes tenham um transporte público mais acolhedor”, destacou o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

A iniciativa, feita em parceria com a ViaMobilidade, amplia as políticas de acessibilidade no transporte público e integra um conjunto de ações voltadas à inclusão. Além da sala sensorial, a estação Santa Cruz agora também conta com um Centro de Informação à Pessoa com Deficiência, que oferecerá atendimento presencial e on-line, esclarecimento de dúvidas e pequenos reparos em cadeiras de rodas e bengalas.

A Linha 5-Lilás atende cerca de três mil pessoas com deficiência por mês e já dispõe de diversas soluções de acessibilidade, como pisos e rotas táteis, elevadores, rampas de fibra de vidro, mapas em braile, assentos preferenciais e banheiros adaptados.

Além da nova sala sensorial na estação Santa Cruz, espaços semelhantes já estão em funcionamento nas estações Pinheiros, Tatuapé e Barra Funda.

“A inauguração reforça nosso compromisso com a inclusão e o impacto social positivo. Queremos proporcionar experiências cada vez melhores para os milhares de passageiros que utilizam nossas linhas de metrôs e trens”, afirmou Antonio Marcio, diretor da ViaMobilidade – Linhas 5 e 17.

Sobre a ViaMobilidade

Linhas 5 e 17

A ViaMobilidade é a concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 5-Lilás de metrô e 17-Ouro de monotrilho em São Paulo. A Linha 5-Lilás é composta por 17 estações e atende a zona sul da capital paulista, conectando Capão Redondo a Chácara Klabin.