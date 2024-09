Estação Jabaquara vai mudar de nome?

E m 2017, houve uma tentativa frustrada de alterar o nome da estação Jabaquara do metrô. Primeira a ser construída e inaugurada, até hoje ponto terminal e que tem conexões com EMTU e Rodoviária para o litoral, a estação agora, novamente, pode ter seu nome modificado..

De acordo com o blog especializado Diário nos Trilhos, placas já haviam sido alteradas indicando a nomenclatura: Jabaquara – Centro P aralímpico Brasieliro, em homenagem ao CPB que fica na divisa entre o distrito Jabaquara e Cursino, no bairro da Água Funda, junto à Rodovia dos Imigrantes.

De acordo com o metrô, realmente o governador Tarcísio de Freitas expressou o desejo de homenagear o trabalho do CPB, especialmente após o ótimo desempenho da seleção brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Mas, ainda há um processo burocrático para garantir a aprovação da alteração.

Quanto às placas já alteradas, publicadas pelo blog, a assessoria de imprensa do metrô garante que isso foi apenas para, caso aprovada a proposta, garantir agilidade na alteração.

Todas as estações do metrô, atualmente, contam com acessibilidade completa para pessoas com deficiência e, na estação Jabaquara, há uma linha de ônibus que leva para o CPB – a 605-10.

Histórico

Em 2017, chegou a ser aprovada a alteração do nome da estação Jabaquara para Estação Terminal Santos Futebol Clube Jabaquara. Em março daquele ano, a homenagem ao clube da cidade no litoral sul foi confirmado em reunião na Secretaria dos Transportes Metropolitanos, foi confirmada a homenagem ao Santos Futebol Clube. A denominação atende solicitação do deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), eleito por Santos, que alegava negociar a mudança desde 2007.

No entanto, a comunidade local se revoltou com a proposta de mudança, alegando que o clube sequer é da cidade, que isso poderia causar tumultos com torcidas no terminal, já que ali há uma rodoviária que faz conexão com o município litorâneo, além de questionar a mudança da primeira estação, desrespeitando a história local.

Houve reuniões na Subprefeitura do Jabaquara, que atraíram lideranças comunitárias e representantes do comércio do bairro contrários à mudança.

Na época, a comunidade chegou a contar com o apoio de outro deputado estadual com origem em Santos – Bruno Covas, que viria a se tornar prefeito em 2018.

Foi ele quem propõs que a homenagem fosse transferida para a estação Imigrantes, da Linha Verde, que também representava essa conexão com a região litorânea.