Estação Jabaquara é campeã de itens perdidos no metrô

A Central de Achados e Perdidos do Metrô, que completou 50 anos em junho, segue batendo recordes de objetos encontrados e retornados aos seus donos. No primeiro semestre deste ano, 43.118 itens chegaram à estação Sé para catalogação e triagem, dos quais 15.072 foram devolvidos, representando 34,70% do total. Como comparativo, em 2024, a Central recebeu 41.044 objetos, sendo retirados 11.548 (28,10%).

Entre os exemplares campeões do “esquecimento” estão cartões, documentos e bilhetes de transporte. Já os locais onde mais se encontram os itens são as estações Jabaquara, Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera.

Histórias curiosas

Em maio, um passageiro encontrou, na estação Artur Alvim, um pacote com diversas fotos antigas, algumas com mais de 120 anos. O material foi encaminhado para a Central de Achados e Perdidos na estação Sé, onde a equipe identificou que as imagens estavam ligadas à Igreja Presbiteriana do Recife. Graças ao trabalho de busca e contato realizado pela Central, os registros históricos foram devolvidos ao João Ricardo, representante da igreja e retornaram para

Pernambuco, preservando um importante acervo de memória da instituição.

Vitrine com objetos expostos

No ano passado, a Central de Achados e Perdidos do Metrô foi reformada, ganhando mais espaço, tecnologia e conforto para os funcionários, além de agilidade na catalogação dos mais de 400 objetos recebidos diariamente. O posto na estação Sé também inaugurou uma vitrine aberta ao público com itens curiosos já esquecidos, como prótese de perna, dentadura, espada de samurai, máquina de escrever, chapéu mexicano, o primeiro objeto perdido no Metrô em 1975 e uma imagem sacra de São Longuinho.

Consultas e retiradas podem ser feitas pessoalmente na estação Sé, pelo telefone 0800-770 7722 ou no site do Metrô; os itens ficam disponíveis por até 60 dias, sendo depois doados ou encaminhados aos órgãos emissores.