Estação Chucri Zaidan vai conectar polo corporativo da Berrini ao Aeroporto

A futura estação Chucri Zaidan, da Linha 17-Ouro do Metrô, avança para a fase final de construção e será um dos principais pontos de conexão para quem circula pela zona sul da capital paulista. Localizada na Avenida Jornalista Roberto Marinho, entre as avenidas Jurubatuba e Dr. Chucri Zaidan, a estação vai oferecer acesso facilitado à região da Berrini, um dos maiores polos corporativos da cidade, conectando a região ao aeroporto de Congonhas.

Com 92% das obras civis concluídas e 80% de avanço na instalação dos sistemas, a estação já recebeu estruturas metálicas, áreas de circulação e equipamentos como escadas rolantes e elevadores. Nas próximas semanas, serão finalizados os trabalhos de acabamento e iniciados os testes dos sistemas de comunicação e sinalização, preparando o espaço para receber os trens da frota que já está em São Paulo.

Conheça a estação:

A estação terá 6.045 m² de área construída, distribuídos entre plataforma, mezanino e acessos, com 8 escadas rolantes, 5 elevadores e 10 bloqueios, garantindo conforto e acessibilidade. A plataforma central terá 60 metros de comprimento, projetada para atender milhares de passageiros diariamente.

A Estação Chucri Zaidan contará com baias para integração com linhas de ônibus da SPTrans, bicicletário com 100 vagas e conexão direta à ciclovia da Avenida Jornalista Roberto Marinho, incentivando a mobilidade ativa. O projeto também inclui soluções sustentáveis, como ventilação e iluminação natural e captação de água pluvial para irrigação e limpeza, reforçando o compromisso do Metrô com práticas ambientais.

Linha 17-Ouro

Prevista para março de 2026, a Linha 17-Ouro vai ligar o Aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária, beneficiando mais de 93 mil passageiros por dia. Com oito estações e 6,7 km de extensão, o novo monotrilho vai reduzir o tempo de deslocamento e ampliar a integração com outros modais, fortalecendo a mobilidade urbana na cidade

Na segunda quinzena de janeiro, o Governo do Estado anunciou que a implantação da Linha 17-Ouro chegou à reta final com 95% de conclusão das obras civis e os trabalhos concentrados no acabamento das oito estações para a abertura da linha em março deste ano.

Retomada em setembro de 2023, a obra da Linha 17 avançou de forma significativa e agora a instalação de placas de comunicação visual e sinalização, de equipamentos de acessibilidade e controle de acesso (catracas), além de paisagismo nas áreas externas são as atividades mais vistas no canteiro das estações que ocupam toda a Avenida Roberto Marinho, parte da Washington Luís e Marginal Pinheiros.

As estações Morumbi, Vereador José Diniz, Aeroporto de Congonhas e Campo Belo estão com 99%, 99%, 97% e 98% de avanço das obras, respectivamente. Todas essas e as demais quatro estações também já contam com escadas rolantes e elevadores.

Paralelamente à obra, há os trabalhos para a disponibilização dos trens, instalação e comissionamento (testes e obtenção dos certificados de segurança), que são feitos em para garantir o início da operação no primeiro trimestre. Ao todo, oito dos 14 trens da linha já chegaram ao Pátio Água Espraiada.

A Linha 17 será responsável por conectar o aeroporto de Congonhas – com um túnel de ligação direta sob a avenida Washington Luís – às linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás, oferecendo também mais praticidade e rapidez para milhares de passageiros que circulam diariamente pela região sul.

A linha também facilitará o acesso a regiões como Pinheiros, Santo Amaro, Moema, Osasco, além da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, fortalecendo também a mobilidade entre importantes polos geradores de empregos.

Quando pronta em seu trecho prioritário, do Aeroporto de Congonhas a Morumbi, a linha terá 6,7 km de extensão com oito estações, um pátio de manutenção, 14 trens e previsão de transportar quase 100 mil pessoas por dia.