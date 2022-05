Ana Rosa terá apoio LGBTQIA+

Centro de Cidadania LGBTI Edson Neris (Zona Sul) 04/05/02 Quarta-feira 15h às 20h Praça Salim Farah Maluf – Av Mário Lopes Leão, 240- Santo Amaro – São Paulo – SP, 04751-040 05/05/02 Quinta-feira 13h às 18h Metrô Paraiso 06/05/02 Sexta-feira 15h às 20h Casa de Cultura Campo Limpo, Rua Aroldo de Azevedo, 100 ( EVENTO VOGUE E FOR LIFE ) 07/05/02 Sábado 15h às 20h Casa de Cultura Campo Limpo, Rua Aroldo de Azevedo, 100 ( EVENTO COM TRAVAS DA SUL ) 08/05/02 Domingo 15h ÀS 20h Largo São João Clímaco – Largo São João Clímaco, 4 – Ipiranga 11/05/02 Quarta-feira 15h ÀS 20h Casa de Cultura M’Boi Mirim – Av. Inácio Dias da Silva, s/nº – Piraporinha, São Paulo – SP, 04913-180 12/05/02 Quinta-feira 13h às 18h Metrô Ana Rosa 13/05/02 Sexta-feira 15h às 20h Praça Prof Eduardo Costa Manso, 58 ( Av Padre Arlindo Vieira ) Jardim Climax 14/05/02 Sábado 15h às 20h Largo São João Clímaco – Largo São João Clímaco, 4 – Ipiranga 15/05/02 Domingo 15h às 20h Centro Cultural Palhaço Carequinha – R. Prof. Oscár Barreto Filho, 260 – Parque America, São Paulo – SP, 04822-300 16/05/02 Segunda-feira 10h as 15h Centro de Referência da Cidadania do Idoso – Rua Formosa, 215- Vale do Anhangabaú 17/05/02 Terça-feira 10h as 15h Centro de Referência da Cidadania do Idoso – Rua Formosa, 215- Vale do Anhangabaú 18/05/02 Quarta-feira 15h às 20h Praça Salim Farah Maluf – Av Mário Lopes Leão, 240- Santo Amaro – São Paulo – SP, 04751-040 19/05/02 Quinta-feira 13h às 18h Metrô Jabaquara 21/05/02 Sábado 10h as 14h mes Internacional de Luta pela saude da mulher – Rua Jose da Rocha Mendes Filho 487-447 Vila santo Estefano