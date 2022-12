Estação Ana Rosa tem posto do Cate até 15/12

Os passageiros da Estação Ana Rosa, ponto de conexão da Linha 1-Azul e Linha 2-Verde do Metrô, poderão receber orientações e encaminhamento para vagas de emprego, nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15), das 9h às 15h,. Profissionais do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) farão uma avaliação do perfil dos interessados, além de auxílio para carteira digital.

O Cate é um serviço da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que oferece oficinas voltadas para a inclusão no mercado de trabalho. Além de formação e orientação ao Microempreendedor Individual (MEI), também auxilia na inscrição da carteira digital e no saque do seguro-desemprego.

A ação é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) e conta com o apoio do Metrô Social.