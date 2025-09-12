Esporte Clube Banespa vai se tornar clube municipal

A Prefeitura de São Paulo vai transformar a área do antigo Clube Banespa, em Santo Amaro, na zona sul, em um novo espaço público multifuncional. O decreto de desapropriação foi publicado nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da Cidade, garantindo a incorporação do terreno de 61,3 mil m² ao patrimônio municipal. O local receberá a implantação de um clube esportivo, um parque aberto à população e mais uma unidade do Centro de Referência para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Centro TEA).

O Banespa tem um passado marcante no cenário esportivo nacional. Suas atividades começaram na década de 1930, na antiga Chácara São João, e o clube ganhou notoriedade ao se tornar uma das principais forças do vôlei brasileiro, chegando a ser duas vezes vice-campeão mundial nos anos 1990.

Com a desapropriação, a Prefeitura assegura que a área terá destinação social, esportiva e ambiental, reforçando o compromisso com o lazer, a inclusão e a preservação da memória da cidade.

Referência no desenvolvimento, acolhimento e bem-estar das pessoas com TEA e seus familiares, o primeiro Centro TEA da cidade, batizado com o nome da procuradora do município Marina Magro Beringhs Martinez, falecida em novembro de 2024, foi inaugurado no dia 2 de abril deste ano. Estão previstas mais três unidades até 2028.

Histórico

Os mais jovens podem não ter muitas referências quando se fala em Banespa – que foi um banco público do Governo do Estado de São Paulo. E foi um grupo de funcionários do Banco do Estado, amantes do futebol e entusiasmado com a prática esportiva que resolveu fundar um clube – isso lá atrás, na década de 1930.

Em 12/03/1930, reunidos no salão nobre do Banco, subscreveram a Ata da Sessão da Fundação do “ESPORTE CLUBE BANESPA”.

Em 1932, o Esporte Clube Banespa foi campeão do Torneio Início de Futebol, promovido pela Liga Bancária de Esportes Atléticos. Nessa época, a equipe alugava o campo do E.C. Estrela, no Canindé, para seus treinos. A vitória incentivou a procurar uma sede social onde pudessem cumprir alguns dos objetivos esboçados em sua ata de fundação.

Um grupo de associados então foi conhecer a Chácara São João. A história foi que tomaram o bonde para Santo Amaro, desceram na parada Petrópolis e ficaram satisfeitos com a aquela imensa área recoberta por árvores, com fonte de água, um tanque para nadar e uma alameda de casuarinas.

Inicialmente, a área foi alugada. Mas, o Banco acabou negociando com o proprietário uma permuta por imóveis no centro da cidade. A escritura foi passada em 12/06/37 – ou seja, a área, quase centenária, agora será preservada e pública.