Espetáculo traz história de palhaço negro brasileiro

O espetáculo de circo “Na Lona de Benjamim” será apresentado gratuitamente em 16 sessões nos teatros municipais Paulo Eiró (de 30/01 a 09/02) e Arthur Azevedo (de 13/02 a 23/02), de quinta a sábado, às 21h e, domingo, às 19h. A trupe de palhaçaria, por meio de sambas, folias de reis, mágicas e números cômicos, relembra o passado em busca da herança do palhaço negro Benjamim e da preservação da memória do circo-teatro brasileiro.

A atração da Prefeitura, viabilizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, conta a história de Benjamin de Oliveira. Nascido em 1870, um ano antes da Lei do Ventre Livre, alforriou-se de sua condição de escravizado ao fugir com o circo, onde aprendeu a profissão de acrobata, trapezista e depois de palhaço, virando um renomado artista circense.

Para Chico Vinícius, ator e dramaturgo da peça, o espetáculo usa a metáfora dos múltiplos trabalhos artísticos de Benjamim para falar da memória e do protagonismo dos artistas negros. “O povo preto teve um apagamento histórico de suas narrativas e a ideia é resgatar esses personagens, pois ainda existem muitas histórias a serem contadas”, reflete Chico.

Quem realiza a obra é o Coletivo Catappum!, companhia teatral contemplada com a 42ª edição do Edital de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, com o projeto de pesquisa chamado “Na Lona de Benjamim de Oliveira tem comicidades e palhaçarias negras”, o que permitiu um segundo espetáculo do circo-teatro e a webserie de três capítulos “Caminhos Abertos de Benjamim de Oliveira”, disponível no canal do YouTube do grupo.

A diretora Mafalda Pequenino conta que, na peça, todo o elenco se dispôs a cantar, dançar, tocar instrumentos, fazer palhaçaria, truques e números circenses para além da atuação em si. “A minha direção vem nesse lugar de expansão, de trabalhar com essa multiplicidade, com a delicadeza de burilar cada linguagem mesclando com a arte circense e da palhaçaria e que trago para iluminar o picadeiro”, finaliza a diretora.

Para entrar, é necessária a retirada de ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria ou no link do Sympla. A classificação indicativa é para crianças acima de 10 anos.

Teatro Paulo Eiró

Quando: 30/01 a 09/02 (quinta, sexta e sábado, às 21h e, domingo, às 19h)

Ingresso: retirada gratuita na bilheteria com uma hora de antecedência ou no link https://www.sympla.com.br/evento/na-lona-de-benjamim/2799458

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro

Teatro Arthur Azevedo

Quando: 13/02 a 23/02 (quinta, sexta e sábado, às 21h e, domingo, às 19h)

Ingresso: Retirada gratuita na bilheteria com uma hora de antecedência ou no link https://www.sympla.com.br/evento/na-lona-de-benjamim/2804381

Endereço: Av. Paes de Barros, 955 – Mooca