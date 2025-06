Espetáculo no Teatro Vivo aponta impasses do amor moderno

Longe dos clichês das comédias românticas, Closer mergulha na complexidade dos relacionamentos contemporâneos com um olhar nu e direto. A peça, escrita por Patrick Marber, oferece um retrato honesto e intenso sobre amor, traição, desejo, ciúmes e a fragilidade dos laços humanos. A montagem brasileira, com direção de Kiko Rieser, estreou no Teatro Vivo e segue em temporada até 27 de julho, com sessões às quintas, sextas e sábados às 20h e domingos às 18h.

O elenco reúne José Loreto, Larissa Ferrara, Marjorie Gerardi e Rafael Lozano em uma coreografia emocional entre quatro personagens cujas relações são marcadas por encontros e desencontros, jogos de poder, manipulação e busca por afeto.

Na trama, Dan, um escritor iniciante, conhece Alice, uma jovem misteriosa, após um atropelamento. A conexão entre os dois é imediata. Ao longo dos anos, seus caminhos se cruzam com os de Anna, uma fotógrafa de sucesso, e Larry, um dermatologista. O quarteto se envolve em uma rede de desejos, traições, mentiras e jogos emocionais. Em uma narrativa cheia de reviravoltas, Closer revela as contradições do amor e os limites da intimidade.

A peça deu origem ao premiado filme homônimo lançado em 2004, dirigido por Mike Nichols e estrelado por Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law e Clive Owen. A adaptação cinematográfica ampliou o alcance da obra e rendeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro, consolidando Closer como um dos retratos mais contundentes sobre amor, desejo e desilusão no início do século 21.

Para o diretor Kiko Rieser, a peça soa ainda mais atual agora do que quando foi escrita, mais de duas décadas atrás. “Hoje vivemos o imediatismo dos meios de comunicação. Tudo é para ontem, e isso se reflete diretamente nas relações amorosas. As pessoas não querem mais pensar a longo prazo, e o resultado é que as relações duram menos e raramente são trabalhadas com profundidade. Closer mostra o momento em que a paixão dá lugar ao companheirismo e à carência e como isso acaba revelando jogos de dominação, projeções e vaidades.”

A direção também exigiu intensa entrega do elenco, já que Closer coloca seus personagens em situações extremas. “O que eu faria no lugar deles?” — é essa a inquietação que Kiko gostaria que o público levasse para casa.

Serviço: Closer estreou dia 15 de junho, domingo, às 20h, no Teatro Vivo. Temporada até 27 de julho, quintas, sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 18h. Dias 26 e 27/06 não haverá sessão.Classificação: 16 anos. Ingressos: Quintas e sextas: R$100 e R$50 Sábados e domingos: R$ 120 e R$ 60. Dias 19 e 22/06 – Promocional: R$40 e R$20 – Preço Popular conforme determinação da Lei Rouanet, havendo um limite de ingressos por sessão.

TEATRO VIVO – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi. Tel: 3430-1524. Bilheteria: somente nos dias de peça, 2h antes da apresentação.