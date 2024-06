Espetáculo de dança é destaque no Sesc Vila Mariana

Em “Arranha-céu”, uma mulher escala o próprio corpo na tentativa de atingir altura máxima. A partir de questionamentos sobre seu próprio tamanho e os espaços que seu corpo ocupa na sociedade, ela se coloca em experiência de subida sendo constantemente atravessada por quedas que simbolizam relações de poder que colocam abaixo tudo aquilo que ainda hoje é considerado menor e mais frágil, se assemelhando a realidade imposta dos poderes que cada vez mais destroem casas para construção de grandes edifícios.

Maiara Roquetti é artista da dança com especialização em “Corpo: Dança, Teatro e Performance” pela Escola Superior de Artes Célia Helena. Professora de dança contemporânea e artista educadora. Integra a Cia Noz de Teatro, Dança e Animação desde 2017 como atriz e bailarina e integrou a Cia Dança sem Fronteiras. Compõe o elenco do espetáculo “Da Razão do Vermelho” de Rafael Bolacha com coreografia de Edson Fernandes e faz assistência artística e de produção para a artista Gustav Coubert, no projeto “Corpo Presente – Ninguém perguntou sobre o meu ser”. De forma independente realizou a videodança “Experiência de um Corpo em Queda”, selecionada para IMARP –2021; e junto a produtora NuOlhar participou do curta-documentário “Minha Dança”, escolhido como melhor curta-documentário internacional no Banõs de Água Santa International Film Festival, no Equador em 2022.

Em 2016 integrou o Laboratório de Criação “Corpo um lugar nômade” na Cia Corpos Nômades, de João Andreazzi, com performance na 32° Bienal de Arte de SP; e em 2017 participou da performance “Queda-te” com direção de Vanessa Macedo na Ocupação Funarte da Cia Fragmento de Dança. Atualmente também se dedica a práticas de dança para o chão com Henrique Lima e segue interessada pelos estudos do corpo e movimento.

Ficha técnica:

Criação, direção e interpretação: Maiara Roquetti .

Codireção: Karina Almeida

Colaboração artística: Ana Medeiros

Iluminação: Pipe Oliveira

Música e operação de som: Danilo Alves

Agradecimentos: Henrique Lima/Jambu Galpão; Junior Romanini e MoviCena Produções.

Serviço:

Dias 28 e 29 de junho; Sexta e sábado às 20h. Sesc Vila Mariana | Rua Pelotas, 141. Ingressos a partir de R$12,00