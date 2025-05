Espécie ameaçada na Amazônia pode ser vista no Zoológico SP

O Zoológico de São Paulo acaba de receber um novo morador: pela primeira vez, um sauim-de-coleira, também conhecido como Saguinus bicolor, poderá ser visto pelos visitantes do parque. Esta espécie, nativa da Amazônia brasileira, é um primata de pequeno porte e de grande importância para os esforços de conservação da fauna brasileira. O sauim-de-coleira está classificado como “criticamente ameaçado de extinção”, tanto na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) como na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

O primata chegou a São Paulo em abril por meio de uma parceria com o Zoológico de Sorocaba, onde morava anteriormente, para integrar os projetos de conservação, reprodução e educação ambiental da instituição. Com 02 anos, pesando 544 gramas, medindo cerca de aproximadamente 24 centímetros e uma pelagem branca ao redor da cabeça, pescoço e tórax – que lembra uma coleira – após um período de quarentena, o animal foi encaminhado à área de visitação.

Para o biólogo chefe do setor de mamíferos do Zoológico de São Paulo, Luan Morais, “o sauim-de-coleira é um dos muitos exemplos de como a fauna brasileira está vulnerável”. Morais destaca ainda que: “esta é mais uma oportunidade de trabalhar com o público a importância da proteção da biodiversidade nacional”.

Entre os cuidados que o animal recebe no Zoo está a alimentação adaptada às suas necessidades, como dieta balanceada para a espécie, rica em frutas, legumes e ração para primatas, ambiente que simula a floresta tropical e enriquecimentos ambientais. O novo morador também é monitorado de perto por uma equipe especializada para garantir seu bem-estar.

