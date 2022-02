Especialista ajuda habilitados a perderem o medo de dirigir

A pandemia de Covid reforçou a importância de ter CNH e um carro para circular. Seja para evitar o transporte lotado, para conseguir fazer passeios seguros ou mesmo “escapar” da rotina com viagens curtas, o carro se tornou um instrumento ainda mais essencial para enfrentar a rotina urbana. Conforto, agilidade, liberdade, segurança e saúde são algumas das principais motivações para dirigir no atual cenário.

Mas, até mesmo muitos motoristas habilitados ainda enfrentam receios para tirar o carro da garagem ou alugar um veículo e garantir passeios em família. “Seja por medo ou inexperiência, muitos ainda evitam o uso rotineiro do carro e sofrem com o transporte público e outras alternativas”, explica o especialista Paulo Mafra, que comanda uma equipe mista com mais de 30 anos de experiência no treinamento para habilitados, todos devidamente credenciados pelo Detran,

Ele explica que, na maioria dos casos, não é medo, propriamente dito. “As pessoas deixam de sair às ruas porque se sentem despreparadas para situações do dia-a-dia, como fazer balizas para estacionar, enfrentar ladeiras e deixar o carro morrer no meio da via pública. Todas podem ser resolvidas com um treinamento focando nesses pequenos detalhes e tornando o motorista confiante de sua capacidade”, explica.

O foco da auto-escola para habilitados é treinar motoristas para direção defensiva e segura, com orientações que priorizam responsabilidade, tranquilidade e segurança do condutor.

“A sensação é de Liberdade”, conta Nina Mioshi, que recentemente decidiu contratar um pacote de aulas. “Não foram necessárias mais do que cinco aulas para eu me sentir encorajada e feliz por poder sair sozinha, sem precisar da ajuda de ninguém”, relata.

“É uma alegria cada vez que saio e volto com carro, percorro novos trajetos e estaciono lindamente na garagem do meu prédio – tranquila, segura e lembrando de cada dica do instrutor, que sempre foi muito paciente, ético, responsável e didático”, completa Allana Almeida, que também recorreu ao treinamento para habilitados para passar a dirigir cotidianamente..

“É preciso identificar os problemas e dificuldades de cada aluno, para poder oferecer um tratamento personalizado, oferecer aulas práticas em veículos automáticos ou mecânicos”, conta Paulo Mafra, apontando ainda que cada indivíduo tem um tempo diferente de aprendizagem e isso é natural.

“O passo mais importante é deixar a vergonha de lado, buscar ajuda de especialistas e ter força de vontade para superar”, conclui.

