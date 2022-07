Espaço Amalfi: novidade na GattoFiga

Que a GattoFiga Pizza Bar se transformou no maior sucesso gastronômico em Mirandópolis dos últimos tempos, a comunidade no bairro já percebeu. A casa, especializada em pizzas napolitanas, completou três anos em junho, sempre com intenso movimento.

Claro que a qualidade das pizzas, entradinhas, drinks e sobremesas da casa é fator fundamental. Mas também conta muito o ambiente marcado pelo bom gosto – do som ambiente à decoração minuciosa em detalhes.

Agora, por conta da intensa procura, a GattoFiga foi ampliada. Inaugurado no mês dos namorados e de aniversário da casa, o Espaço Amalfi mostrou à clientela que é sempre possível ir além.

“Modéstia à parte, ficou realmente muito bonito. A clientela está adorando”, relata Cida Montagner, criadora da casa. São dela os toques preciosos na decoração.

Do imponente lustre central às poltronas clássicas, que se harmonizam em perfeição com elementos mais contemporâneos, numa ode ao bom gosto. São espelhos, lamparinas, velas, flores, plantas, objetos de decoração em serralheria que garantem um ar sofisticado ao novo espaço. A referência à Itália também está lá, não só na homenagem à cidade de Amalfi e belezas da costa amalfitana, mas em imagens, itens decorativos e, claro, aromas e sabores.

“Essa ampliação nos permite também reservar o Espaço Amalfi para eventos, garantindo excllusividade e privacidade a grupos, reuniões de trabalho, famílias…”, explica Edson Leite, que, ao lado de Cida, comanda a GattoFiga.

O casal, junto ao gerente David Leite, ainda planeja retomar a promoção de workshops de vinhos, com harmonização com a culinária da casa e de pizzas napolitanas.

Mas, sem dúvidas, o espaço já vem sendo bem utilizado pela clientela cotidiana. “É o nosso mesmo astral, mesma preocupação em oferecer uma experiência completa, que atinja todos os sentidos”, diz Cida.

Vale destacar que a casa conta com aquecedores, mantinhas e pelegos nas cadeiras, para as mesinhas externas, garantindo charme e conforto para quem curte apreciar o romantismo das noites de inverno.

Confira imagens na galeria:

10/07 – Dia da Pizza

Uma boa “desculpa” para conhecer o novo espaço pode ser o fato de que julho é o mês… da Pizza! Se 10 de julho é o Dia da iguaria mais famosa na capital paulista, durante todo o mês é aconselhável descobrir novos sabores e texturas.

A direção está planejando, inclusive, uma ação solidária, com foco em proteção animal para celebrar a data, aproveitando o fato de a GattoFiga ser pet friendly.

Sugestão: comece pelo Bastoncino: a mesma massa de longa fermentação natural da pizza vem, nessa entradinha, com Parmesão Ralado e Pimenta do Reino. Acompanha dois potinhos de molho: Pesto de Manjericão e outro de Tomate.

Para iniciar bem a noite, peça por um Negroni, drink mais consumido no mundo no ano passado. A receita acompanha Gin, Vermute, Campari e é finalizada com a Casca da Laranja.

Depois, chame pela clássica 4 Formaggi: sobre a massa de Longa Fermentação Natural, da casa vem o Molho de Tomate italiano San Marzanno, que ganha personalidade recoberto pela mescla de Fior Di Latte, Gorgonzola Dolce, Taleggio e Grana Padano.

A pizza vai bem com um vinho tinto, mas há muitos que preferem a suavidade do Rosé ou a delicadeza do branco – a GattoFiga tem carta de vinho com opções para todos os paladares. E cervejas geladíssimas também.

A GattoFiga Pizza Bar fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.