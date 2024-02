Escolha de vereadores tem importância para o futuro da cidade: fique atento!

E ste é um ano de eleições municipais. Quem mora em São Paulo vai escolher o próximo prefeito – ou prefeita – e também os 55 parlamentares que governarão conjuntamente, decidindo leis e fiscalizando a atuação do Executivo.

Mas, embora a importância dos vereadores seja grande, já que definem regras para vivência urbana e dividam a administração da cidade, de alguma forma, com a Prefeitura, muitos paulistanos sequer escolhem seus representantes. Votam apenas na legenda, ou seja, escolhem o partido de preferência, ou votam nulo e branco. Outros tantos simplesmente se esquecem do nome escolhido para poder acompanhar, cobrar, avaliar suas ideias e propostas para a cidade.

Como este é o ano de novamente votar para Executivo e Legislativo, que tal acompanhar mais de perto a atuação do parlamento paulistano?

Há diversas formas de participar das discussões em andamento na Câmara Municipal. E nem mesmo é preciso sair de casa para tanto.

Pela internet, há diferentes formas de enviar sugestões de projetos de lei, questionar ideias dos vereadores, apresentar reivindicações, apontar problemas urbanos e sociais que podem ser resolvidos a partir de novas leis.

O primeiro passo é visitar o site da Câmara. Ali, o eleitor encontra os caminhos para enviar sugestões de projetos de lei, descobre aqueles que já estão em discussão no parlamento, conhece os atuais vereadores e seus projetos e linha de atuação.

Também no portal da Câmara, que acaba de ser renovado, há uma área para conferir a agenda de eventos, incluindo audiências públicas.

É comum ouvir munícipes se queixando de leis urbanas – como as regras para construção de prédios, instalação de comércio, vias escolhidas para implantação de ciclovias, só para citar alguns exemplos. Mas, vale ressaltar que todos esses temas são debatidos em audiências na Câmara e que a participação popular pode modificar ou até mesmo impedir a aprovação de algumas dessas mudanças urbanas.

Também é interessante destacar que as votações são igualmente divulgadas e é possível acompanhar a votação nas galerias do plenário.

Outra forma de participação é acompanhar essa agenda e também as votações em plenário pelo canal de Youtube da Câmara.

Uma ferramenta importante de contato é o Zap da Câmara, pelo qual é possível inclusive receber um informativo periódico. Ele leva as principais notícias, Audiências Públicas e decisões do Legislativo paulistano para a palma da mão do cidadão.

Para assinar é só enviar uma mensagem com seu nome para o número do ZAP Câmara (113396-4000). A Ouvidoria da Câmara também atende pelo telefone: 0800-3-226272, das 8h às 19h ou pessoalmente: Sala da Ouvidoria, na Câmara Municipal de São Paulo – Viaduto Jacareí, 100 – 2º andar, sala 207A – das 9h às 18h. E por carta: Escreva para Ouvidoria do Parlamento – Viaduto Jacareí, nº 100, Bela Vista, São Paulo-SP – CEP 01319-900. E por email: ouvidoria@saopaulo.sp.leg.br. A missão da Ouvidoria é compartilhar informações e colaborar para a transparência das ações e para a formação de uma cultura de respeito aos direitos humanos, que promova a cidadania e a democracia.

Novos nomes

Acompanhar o parlamento é importante, portanto, mas na hora de escolher o nome de seu próximo vereador também é interessante descobrir novos candidatos, não apenas aqueles que já estão no Parlamento e tentam reeleição.

Nesse sentido, a primeira medida é saber com qual ou quais partidos você se identifica e descobrir quais candidatos estão buscando uma vaga como vereador ou vereadora. A partir daí, leia sobre as propostas desses candidatos e candidatas, tendo em mente que a ação do vereador se relaciona à cidade, portanto promessas e propostas relacionadas à legislação federal ou estadual não cabem a ele.