Escolha de vereador é essencial

Durante a campanha eleitoral, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, a maior atenção do eleitorado está sempre voltada ao cargo executivo. Ou seja, esse ano, a maioria dos eleitores se prepara para escolher um nome para ocupar o cargo de prefeito(a). Mas, a escolha para o Parlamento, ou seja, para os 55 vereadores e vereadoras que vão ocupar o poder Legislativo municipal, é igualmente importante

Na capital, são cerca de mil candidatos e candidatas, dos mais diferentes partidos, vindos de bairros e com profissões e históricos pessoais , com experiências e visões de mundo diversas.

As propostas também seguem linhas distintas e em várias áreas: saúde, educação, segurança, cultura, urbanismo… Vale lembrar ainda que, embora os eleitores possam escolher os vereadores a partir de sua tendência ideológica, algumas decisões e promessas estão fora da alçada do poder Legislativo Municipal.

Na cidade, é possível fazer leis que definem o tipo de comércio em cada bairro, por exmeplo, políticas públicas para o atendimento em saúde, programas educacionais e culturais, moradia, leis que possam punir os cidadãos que, de uma forma ou de outra, prejudiquem a cidade, protejam ou melhorem as condições ambientais…

Os vereadores também terão o papel de contribuir com o poder Executivo e ao mesmo tempo fiscalizar sua atuação, ou seja, quem for eleito para o cargo de Prefeito (a) deverá ter diálogo e interações com a Câmara Municipal.

Aqui, alguns candidatos que têm atuação na região da Vila Mariana, Jabaquara, Saúde e Cursino e que estão pleiteando uma vaga na Câmara Municipal.

Veja algumas de suas ideias e propostas e busque na internet mais informações sobre aqueles com quem tem mais afinidade. (clique em cada nome para saber mais)

As informações sobre as candidaturas registradas para as Eleições Municipais 2024 podem ser consultadas na plataforma DivulgaCandContas. A ferramenta traz dados detalhados sobre todas as pessoas que solicitaram registro de candidatura à Justiça Eleitoral, suas contas eleitorais e a de seus partidos políticos. Até a tarde desta segunda (29), o sistema tinha informações sobre 1570 pedidos de candidaturas em São Paulo, sendo 54 de prefeitos, 54 de vice-prefeitos e 1462 referentes a vereadores.

Para consultar os dados do estado, basta acessar o DivulgaCandContas, clicar na região “Sudeste” e, em seguida, em “São Paulo”. Ao visualizar o menu “Resumo de Cargos” e selecionar o botão “Candidaturas”, é possível fazer ainda uma busca por município e cargo. Na capital paulista, por exemplo, a plataforma mostrava um pedido de registro de candidatura para prefeito, outro para vice-prefeito e mais 45 para vereadores até a tarde desta quinta.

Ao clicar sobre o nome do requerente que enviou o pedido de registro à Justiça Eleitoral, a ferramenta exibe as situações da candidatura e a do partido, da federação ou coligação, o histórico do solicitante em eleições anteriores, seus bens, propostas, processos eleitorais, entre outras informações. O DivulgaCandContas também permite consultas específicas, tais como contribuições e ranking de doadores e fornecedores, limite de gastos, sobras e dívidas de campanha e financiamento coletivo.