Escolas municipais têm Mostra de Tecnologia

O 11º Seminário e Mostra de Tecnologia da Rede Municipal de Ensino movimenta mais de 6 mil estudantes e professores em palestras e atividades imersivas Serão dois dias com muitas atividades de tecnologia, robótica e desafios para estudantes, professores; este ano o evento comemora os 30 anos de Tecnologias na Rede Municipal de Ensino

O “ 11º Seminário e Mostra de Tecnologias – Ação Promovendo a Reflexão ” acontece dias 16 e 17 de outubro, das 8h às 17h, no Pro Magno Centro de Eventos. Este ano o evento celebra os 30 anos de Tecnologias na Rede Municipal de Ensino da capital paulista.

A ação vai reunir mais de 6 mil professores e estudantes com programação que inclui experiências imersivas como JAMs de robótica e de games, Hackathon, além de mesas de apresentação de trabalhos relacionados a Programação, Letramento Digital e Tecnologias da Informação e Comunicação.

As atividades acontecerão simultaneamente e contarão com produção de robótica e linguagem de programação, mostra de projetos produzidos nas escolas, jogos voltados para aprendizagem , Hackathon, que é um desafio de programação lançado no dia evento e Game JAM.

E, ainda, terão arenas com palestras, relatos de práticas, oficinas e apresentações de trabalhos. Entre os destaques para as oficinas estão criação de brinquedos com a micro:bit, programação e octostudio para crianças, uso da inteligência artificial na educação, escape room “Lendas geram Lendas”, criação de autômatos e engenhocas criativas e muito mais.

Essa ação fomenta o interesse dos estudantes por tecnologia, desenvolve habilidades específicas e promove a inclusão digital. Além de preparar os estudantes para um mundo cada vez mais digital, também promove a formação de cidadãos ativos e participativos em uma sociedade globalmente conectada e em constante evolução.

A Mostra é uma realização da Divisão de Currículo – Tecnologia para Aprendizagem (TPA), da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e proporciona um momento de compartilhamento de ações, ideias e produções na área de tecnologias e robótica. Os participantes também têm a oportunidade de aplicar no cotidiano escolar os conhecimentos do Currículo da Cidade de São Paulo – Tecnologias para Aprendizagem.

Nos dois dias haverá translado para o evento no metrô Barra Funda, saída pelo Terminal Turístico, das 8h às 17h.

Veja a programação completa no site do 11º Seminário e Mostra de Tecnologias – Ação Promovendo a Reflexão.

https://sites.google.com/edu.sme.prefeitura.sp.gov.br/mostratpa2024/in%C3%ADcio

E-book Tecnologias para Aprendizagem

Desde a chegada dos primeiros computadores nas escolas até o Programa de Robótica Criativa e muitos outros desenvolvidos na Rede Municipal de Ensino (RME) foi uma longa trajetória. Para narrar e registrar essa história a Secretaria Municipal de Educação (SME) desenvolveu o ebook “Tecnologias para Aprendizagem: da Informática Educativa à Educação Digital”.

Conheça aqui a publicação completa.

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/PublicacaoSME_TecnologiasAprendizagem_digital_09MAI24.pdf