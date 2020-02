Escola profissionalizante no Jabaquara abre vagas para cursos gratuitos nos dois próximos sábados

O CETECC (Centro Educacional e Tecnológico Casa do Caminho) está abrindo mais 220 vagas em oito cursos gratuitos para jovens e adultos, na região do Jabaquara, zona Sul de São Paulo.

As inscrições serão feitas nos dias 8/2, para os cursos de Inglês e Elétrica, e dia 15/2, para os demais cursos livres profissionalizantes.

Os interessados devem comparecer ao CETECC em uma destas datas, a partir das 8h45, com os documentos listados abaixo. O CETECC fica na rua Guassatungas, 222, próximo ao Hospital Sabóia – a 900m do Metrô Jabaquara).

No dia das inscrições, serão realizados testes de seleção e entrevistas (levar caneta azul).

Como o número de vagas é limitado, serão distribuídas senhas conforme a ordem de chegada e a capacidade total dos cursos.

Os cursos livres do CETECC ocorrem aos sábados pela manhã, ao longo de cada semestre. Veja a seguir informações e requisitos sobre cada curso.

Documentos necessários para a inscrição: 1 foto ¾; RG (cópia); CPF (cópia); Comprovante de Endereço (cópia); NIS (Número de Inscrição Social – Onde obter: CRAS-JABAQUARA, Rua dos Jornalistas, Nº 48 – Fone: 5016-1475); Holerite/Carteira de Trabalho ou Declaração de próprio punho com renda mensal

CURSOS LIVRES AOS SÁBADOS

– Inglês (Parceria com a União Cultural) – 25 Vagas. Pré-Requisitos: Idade a partir de 15 anos; escolaridade a partir de Curso Fundamental Incompleto

Dia e hora da inscrição – 08/02, a partir de 8:45 Dia/Horário do curso – Aos Sábados – das 8:30 às 12:00

Descrição: O curso é baseado no communicative approach. O aluno entra em contato com o idioma de forma comunicativa e aprende a construir seu conhecimento através de interação com contextos sociais sempre relacionados à sua própria realidade. Além disso, ele tem oportunidades de desenvolver estruturas e adquirir vocabulário através de atividades que o deixam pessoalmente e ativamente envolvido com aprendizado da língua inglesa.

– Eletricidade Básica Residencial – Módulo I – (40 Vagas) – Pré-Requisitos: Idade a partir de 18 anos; escolaridade a partir de Curso Fundamental Incompleto.

Dia e hora da inscrição – 08/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos Sábados – das 8:00 às 12:00

Descrição: Com aulas teóricas e aulas práticas para o desenvolvimento de conhecimentos necessários para trabalhos simples de instalações elétricas novas e reparos em residências. Fazem parte do conteúdo explicações sobre eletricidade (corrente, tensão, potências, fator de potência), eletrodutos, circuitos elétricos e proteções (disjuntores termomagnéticos e DR), aterramentos, quadros elétricos e padrões de entrada.

– Comunicação e Expressão – (15 Vagas)

Pré-Requisitos: Idade a partir de 15 anos; escolaridade a partir de Curso Fundamental Incompleto

Dia e hora da inscrição – 15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos Sábados – das 9:00 às 12:00

Descrição: O aluno aprende a expressar suas ideias com clareza para atingir seus objetivos. Com dicas para escrever melhor, jogos para desenvolver a comunicação, leitura em grupo, acompanhada de filme (para desenvolver a interpretação) e exercícios para criar o seu próprio blog.

– Matemática Fácil I – (35 Vagas)

Pré-Requisitos: Idade a partir de 15 anos; Escolaridade a partir de Curso Fundamental Incompleto

Dia e hora da inscrição – 15/02, a partir de 8:45. Dia/Horário do curso – Aos Sábados – das 9:00 às 12:00

Descrição: Este curso visa preparar os alunos para realizar testes de seleção em empresas e concursos públicos (áreas administrativa, operacional e de produção). O aluno aprenderá a realizar Operações Matemáticas com Decimais e Frações, Conversão de Medidas, etc. . Duração 4 meses.

– Contabilidade Básica – (25 Vagas)

Pré-Requisitos: idade a partir de 15 anos; escolaridade a partir de Curso Fundamental Incompleto

Dia e hora da inscrição – 15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos Sábados – das 9:00 às 12:00

Descrição: Curso livre para Qualificação Profissional, onde o aluno aprenderá os principais conceitos de contabilidade, escrituração contábil, livros contábeis, patrimônio, contas, convenções contábeis, regimes de contabilização, custos e despesas, demonstrações financeiras e balanço patrimonial.

– Excel Básico – (20 Vagas)

Pré-Requisitos: a partir de 15 anos; Escolaridade a partir de Curso Fundamental Incompleto

Dia e hora da inscrição – 15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos Sábados – das 9:00 às 12:00

Descrição: Principais utilidades do Excel. Definição de Planilha Eletrônica. Aprendizagem do uso desta fantástica ferramenta profissional e pessoal, envolvendo: Barra de Ferramentas, Pasta de Trabalho, Coluna, Linha e Célula.

Criando, Editando e Revisando Fórmulas de Cálculo.

Adicionando, Removendo, Ocultando e Dimensionando Linhas e Colunas.

– Excel Intermediário – (20 Vagas)

Pré-Requisitos: Idade – A partir de 15 anos; Escolaridade – A partir de Curso Fundamental Incompleto e Aptidão nível Excel Básico

Dia e hora da inscrição – 15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos Sábados – das 9:00 às 12:00

Descrição: Serão ensinadas através de explicações técnicas e exercícios práticos recursos que otimizam o uso do Excel agilizando e simplificando operações complexas com planilhas, tais como: Funções Lógicas e Matemáticas, Funções de Banco de Dados, Funções de Teste e Introdução a Funções Avançadas do Excel.

– Desenvolvimento de Blogs e Sites – (20 Vagas)

Pré-Requisitos: Idade – A partir de 15 anos; Escolaridade – A partir de Curso Fundamental Incompleto e Conhecimentos Básicos de Internet

Dia e hora da inscrição – 15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos Sábados – das 9:00 às 12:00

Descrição: Prepara o aluno para construir Sites e Blogs através da plataforma WordPress (plataforma líder no desenvolvimento de sites em todo o mundo). Os participantes do curso apreenderão a instalar, configurar, personalizar e administrar esta plataforma. O aluno estará atualizado com o que há de melhor nesse universo para construção de sites e blogs.

– Espanhol (Módulo I) – 20 Vagas

Pré-Requisitos: Idade – A partir de 15 anos; Escolaridade – A partir de Curso Fundamental Incompleto

Dia e hora da inscrição – 15/02, a partir de 8:45

Dia/Horário do curso – Aos Sábados – das 9:00 às 11:20

Descrição: O curso de espanhol visa oferecer a jovens e adultos a possibilidade de manter uma comunicação diária básica neste idioma amplamente utilizado em ambiente de negócios e turismo na América Latina e Espanha. O curso tem a duração de dois módulos semestrais. Ao final do curso o aluno estará familiarizado com a estrutura gramatical, expressões e comunicação do dia a dia no idioma Espanhol. Cada um dos módulos será composto de 20 aulas de 120 minutos.