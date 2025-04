Escola de Astrofísica abre turma no Planetário

Em abril, a Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera, administrada pela Urbia, oferece uma oportunidade imperdível para quem deseja mergulhar no universo astronômico. Estão abertas as inscrições para o curso de Introdução à Astronomia, que promete uma aventura desde as primeiras observações científicas até as teorias mais atuais sobre as estrelas, planetas, galáxias e as grandes estruturas cósmicas. Serão realizadas seis aulas presenciais, no Planetário Ibirapuera e no Auditório da Escola de Astrofísica, entre os dias 14 e 24 deste mês, das 19h às 21h30.

Sob orientação da experiente astrônoma Mirian Castejon Molina, os participantes terão acesso a uma visão abrangente sobre o estudo do universo. Ao longo de 12 horas de conteúdo, divididas entre prática e teoria, as aulas abordarão temas como a observação do céu a olho nu, o Sistema Solar, o meio interestelar, além de discutir as grandes questões sobre o início do universo e a possibilidade de vida em outros planetas.

O conteúdo programático é dividido em dez assuntos: Observando o Céu a Olho Nu: História e Conceitos Básicos de Astronomia; Observando o Céu com Instrumentos; Sistema Solar; Estrelas; Meio Interestelar; Nossa Galáxia: a Via Láctea; Galáxias no Universo; Grandes Estruturas do Universo; O Início do Universo e Vida no Universo. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo Urbiapass. Vale destacar que o curso é voltado para pessoas acima de 15 anos, mas menores de 18 deverão estar acompanhados de responsáveis pagantes.

Curso de Introdução à Astronomia – Data: 14, 15, 16, 22, 23 e 24 de abril de 2025 – Horário: das 19h às 21h30. Local: Planetário Ibirapuera e Auditório da Escola de Astrofísica. Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana Portão 10.

Inscrições: R$ 250 via Urbiapass aqui.