Entidades recebem doações para distribuir cestas básicas em comunidades da Saúde

Em tempos de quarentena, todos enfrentam dificuldades psicológicas e financeiras. Mas, pessoas que vivem em condições precárias ou enfrentam o desemprego sofrem muito mais – até com fome. A solidariedade, nesse momento, é essencial.

Na região da Saúde, onde existem as comunidades Mauro I e II, algumas iniciativas têm feito a diferença.

A equipe do Lalec – ong que atende crianças em situação de abandono ou de vulnerabilidade social – em parceria com o Projeto Semear.

Para colaborar com algum item da cesta, basta deixar na Lalec, Av. Indianopolis, 2077 e dizer que é para o Projeto Semear, que oferece cursos gratuitos para jovens e adultos da comunidade, uniram-se para arrecadar doações e montar cestas básicas para as famílias que precisam de apoio.

Já foram distribuídas mais de 100 cestas básicas, mas o projeto continua.

É possível contribuir com produtos, com mantimentos e outros itens. As cestas distribuídas contam com 10kg de arroz, 3kg de feijão, 3 pacotes de macarrão, 2 pacotes de extrato de tomate, 1kg de sal, 2 litros de óleo, 2 litros de leite, 1kg de fubá, 1kg de açucar.

Quem preferir, pode fazer doações em dinheiro – qualquer valor. Para identificar que a doação é relacionada ao projeto de Doações de Cestas Básicas, acrescente R$ 0,19 ao depósito para que a equipe possa identificar e diferenciar das demas doações recebidas pela instituição.

Conta:

Favorecido: Lar Amor Luz e Esperança da Criança – LALEC

CNPJ: 03.151.435/0001-25

Banco Bradesco / Agência 1787-6 / C.Corrente: 23.810-4

Banco Itaú / Agência 1685-3 / C.Corrente: 05800-8

A entidade

O projeto de distribuição das cestas básicas acontece ao mesmo tempo em que o Lalec celebra seus 21 anos de atuação na região do Planalto Paulista, Saúde e Moema.

Entidade beneficente de assistência social, o Lalec é uma casa de acolhimento (abrigo) para bebês e crianças. Ali, elas são acolhidas até que possam retornar aos seus lares ou serem adotadas.

Além das doações para cestas básicas, que será distribuídas na comunidade, o Lalec precisa sempre de apoio para manutenção desse trabalho de acolhimento.

A entidade aceita doações de objetos, roupas, brinquedos, livros, cds, dvds e outros itens para venda em bazar.

Entre em contato para saber da possibilidade de retirada.

Outra forma de ajudar, durante a pandemia, é oferecendo luvas e máscaras para que a equipe de colaboradores possa funcionar.

O Lalec fica na Avenida Indianópolis, 2077. Site: lalec.org.br. No Instagram: @lalec_oficial e @projeto

semearfeg