Enel promete melhorias com obras

As queixas se estendem pelo ano todo, mas na época das chuvas são piores. Leitores e usuários de redes sociais reclamam das constantes quedas de energia, longas horas para reestabelecer o serviço e dificuldade no atendimento por parte da Enel – concessionária responsável pela distribuição de energia na capital.

Em 2018, quando assumiu a antiga Eletropaulo, o grupo italiano Enel garantiu que executava obras que melhorariam o serviço, pois se antecipavam em dez anos às necessidades de cada região. Mas, por enquanto, as queixas são intensas.

Agora, a distribuidora anuncia uma nova obra: uma linha de transmissão subterrânea (LTS) Miguel Reale. Segundo informações da concessionária, o projeto, que terá investimento total de R$113,9 milhões, beneficiará cerca de 300 mil clientes residenciais e comerciais dos bairros Vila Mariana, Aclimação, Cambuci, Jardim da Glória, Indianópolis, Água Funda, Americanópolis, Bosque da Saúde, Brooklin Paulista, Campo Belo, Centro, Chácara Flora, Chácara Inglesa, Chácara Monte Alegre, Cidade Domitila, Cidade Nova Heliópolis, Cidade Vargas, Conjunto Residencial Jardim Canaã, Cupecê e Ipiranga.

O projeto da LTS Miguel Reale consiste na construção de duas linhas de transmissão subterrâneas de 4,4 quilômetros de extensão (uma titular e outra reserva), com capacidade de 300MVA por circuito, operando inicialmente em 88 kV (88.000 Volts).

A Enel garante que o reforço na capacidade do sistema de subtransmissão trará mais confiabilidade e segurança ao sistema elétrico, melhorando a qualidade do fornecimento de energia e viabilizando o desenvolvimento socioeconômico da região ao permitir a instalação de novos prédios residenciais e estabelecimentos comerciais na localidade.

As obras civis já estão em andamento, como a abertura de valas, instalação de linha de dutos e o recapeamento asfáltico provisório das vias. A LTS Miguel Reale conta com traçado definido para as seguintes vias públicas: Rua Scuvero, Rua Mazzini, Rua Muniz de Sousa, Rua Senador Teixeira de Carvalho, Rua Paulo Orozimbo, Rua Coronel Diogo, Avenida Lacerda Franco, Rua Colônia da Glória, Rua Leite Ferraz e Rua Francisco Cruz.

“Este projeto reforça o compromisso da Enel Distribuição São Paulo em melhorar a qualidade do fornecimento de energia para os seus 7,4 milhões de consumidores, contribuindo para o desenvolvimento dos 24 municípios de nossa área de concessão. Nos últimos três anos, a Enel investiu mais de R$3 bilhões no sistema elétrico”, diz o responsável pela área de Infraestrutura & Redes da Enel Distribuição São Paulo, Vincenzo Ruotolo. A expectativa é de que a LTS Miguel Reale entre em operação comercial em dezembro de 2023.

As obras na LTS Miguel Reale dão continuidade aos investimentos para reforçar a capacidade de distribuição de energia no sistema elétrico da concessionária, por meio de obras estruturais na construção, ampliação e modernização de subestações e linhas de transmissão.