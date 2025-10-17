Encontro de Ideias da Mostra de Cinema será na Vila Mariana

Maior e mais tradicional festival de cinema do Brasil, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo tem início marcado para o próximo dia 16. Serão apresentados 373 filmes de 80 países, a serem exibidos em 52 salas de cinema, espaços culturais e Centros Educacionais Unificados (CEUs) espalhados pela capital paulista.

O cartaz da 49ª edição do festival é assinado pelo escritor português Valter Hugo Mãe, autor do livro O Filho de Mil Homens. Além de autor do cartaz, Mãe é o retratado pelo longa documental De Lugar Nenhum, dirigido por Miguel Gonçalves Mendes. Filmada durante sete anos, a obra acompanha os processos criativo e de escrita do livro A Desumanização e será exibida durante o evento.

Entre os filmes programados para exibição está O Agente Secreto,de Kleber Mendonça Filho, escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na seleção para o Oscar. Além dele, o evento apresentará outras 14 obras indicadas por seus países para concorrer a uma vaga no Oscar, como Jovens Mães, de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne (Bélgica); No Other Choice, de Park Chan-wook (Coreia do Sul) e Foi Apenas um Acidente, do cineasta iraniano Jafar Panahi (França), filme vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Panahi será um dos homenageados desta edição e estará em São Paulo para apresentar seu novo filme e conversar com o público. Outro homenageado será o quadrinista brasileiro Maurício de Souza, autor da Turma da Mônica e que vai completar 90 anos de idade em outubro. Para celebrar o aniversário, a Mostra de Cinema vai apresentar a cinebiografia Mauricio de Souza – O Filme, dirigida por Pedro Vasconcelos e estrelada por seu filho, Mauro de Sousa.

A Mostra apresentará outros 83 filmes brasileiros, como os clássicos restaurados Garota de Ipanema, de Leon Hirszman e Um Céu de Estrelas, de Tata Amaral. Também fazem parte da programação as séries Primavera nos Dentes – A História do Secos & Molhados, de Miguel de Almeida, que mergulha na trajetória apoteótica de um dos grupos mais revolucionários da MPB; e Choque de Cultura – A Série, do Canal Brasil, dirigida por Fernando Fraiha.

A mostra também realiza, pelo quinto ano consecutivo, o Encontro de Ideias Audiovisuais, evento gratuito e aberto ao público que reúne debates, painéis e lançamentos de livros. O Encontro de Ideias acontece de 22 a 25 de outubro, na Cinemateca Brasileira.

A lista completa dos filmes que estarão na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e toda a programação podem ser consultados no site do evento: mostra.org.

A cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 200 – Vila Mariana, próximo às estações Hospital São Paulo (linha Lilás) ou Vila Mariana (Linha Azul).