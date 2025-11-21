EMIA Jabaquara têm inscrições abertas até dia 27 de novembro

A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para mais de 850 vagas destinadas a crianças de 5 a 9 anos para o curso regular de 2026 das Escolas Municipais de Iniciação Artística (EMIAs), que oferecem, gratuitamente, aprendizado de música, dança, teatro e artes visuais. As vagas estão divididas entre seis unidades das EMIAs existentes na cidade, incluindo a pioneira e durante muitos anos única – no Jabaquara, localizada dentro do Parque Lina e Paulo Raia, junto à estação Conceição do Metrô. As vagas são para o período da manhã ou tarde, e cada escola tem seu próprio formulário de inscrição que deve ser preenchido até às 11h do dia 27 de novembro.

O resultado das vagas será divulgado no site oficial da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMC), nas redes sociais das EMIAs e nos murais das respectivas escolas, em data a ser informada após o encerramento das inscrições.

O formulário para a unidade Jabaquara está disponível em: tinyurl.com/34952e9f. Para conferir mais informações sobre o edital das inscrições visite aqui.

Sobre a EMIA

Presente na cidade desde 1980, onde sempre funcionou a unidade do Jabaquara, a EMIA é uma instituição pública e gratuita, regulamentada pela Lei nº 15.372, de 3 de maio de 2011. A partir de 2021, a Prefeitura iniciou um importante processo de expansão da EMIA, com o objetivo de ampliar o acesso à formação artística pública, gratuita e de qualidade para crianças de 5 a 9 anos. Este movimento teve início com a publicação de edital de chamamento público para seleção de organização da sociedade civil para gestão compartilhada das unidades da EMIA, resultando na celebração de parceria com a Associação Educacional Maria do Carmo (AEMC), que desde então atua de forma integrada à coordenação da escola e à Supervisão de Formação Cultural da SMC.

A expansão surgiu como resposta a uma demanda histórica: há décadas, mais de mil famílias aguardavam anualmente na lista de espera da unidade original do Jabaquara (Zona Sul).

Diante desse cenário, foi realizado um mapeamento territorial criterioso, priorizando regiões periféricas e com menor oferta de equipamentos culturais dedicados à infância. Assim, o plano de expansão propôs a criação de novas unidades descentralizadas, respeitando a vocação artística, educativa e comunitária de cada território.

Entre 2022 e 2024, a primeira etapa do plano foi consolidada com a inauguração de cinco novas unidades: EMIA Brasilândia (Zona Norte), EMIA Chácara do Jockey (Zona Oeste), EMIA Chácara das Flores (Zona Leste), EMIA Perus (Zona Noroeste) e EMIA Parelheiros (Extremo Sul). Com essas aberturas, foram criadas aproximadamente mil vagas, ampliando significativamente a capilaridade do programa e fortalecendo a presença da EMIA em territórios periféricos, com ações formativas voltadas à experimentação artística e à valorização das infâncias.

O modelo pedagógico da EMIA, que integra as linguagens da música, dança, teatro e artes visuais em processos criativos, foi mantido em todas as unidades, sempre conduzido por um corpo docente composto por artistas educadores, selecionados por meio de processo público com ações afirmativas. A expansão reafirma o compromisso da cidade com a democratização do acesso à arte desde a infância, reconhecendo o papel da educação artística na construção da cidadania e na formação cultural de crianças e adolescentes.