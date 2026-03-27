Em Seminário de Resíduos Sólidos, Ecourbis debate futuro da coleta na cidade

A Ecourbis Ambiental participou de uma importante discussão relacionada à limpeza urbana e proteção ambiental: o 3º Seminário Internacional de Resíduos Sólidos e a 1ª Jornada de Logística Reversa, que aconteceu entre 16 e 18 de março na capital paulista, em celebração ao Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas.

Promovido pela Prefeitura de São Paulo, o encontro reuniu autoridades públicas, especialistas nacionais e internacionais, representantes de órgãos reguladores, operadores, investidores e lideranças institucionais.

O encontro debateu soluções estruturantes para a gestão moderna de resíduos, com foco em políticas públicas, inovação e fortalecimento da economia circular.

O tema do evento foi Ecoparques de Resíduos e Economia Circular. Dessa forma, trouxe uma abordagem integrada sobre governança, regulação e planejamento territorial, voltados ao tratamento e reaproveitamento de resíduos.

A programação incluiu debates sobre reciclagem, logística reversa, valorização energética e modelos operacionais em escala regional, além da análise de experiências internacionais que podem contribuir para a modernização da gestão de resíduos na capital paulista e em todo o país.

O seminário ainda abordou o papel da inovação tecnológica no desenvolvimento de sistemas mais eficientes de coleta, triagem e reaproveitamento de materiais. O objetivo principal é reduzir o volume de resíduos destinados a aterros, estimular a recuperação de materiais recicláveis e fortalecer cadeias produtivas ligadas à reciclagem.

A realização do seminário reforçou a importância da cooperação entre poder público, setor privado e instituições técnicas para avançar na implementação de modelos sustentáveis de gestão de resíduos sólidos.

Participação

O diretor-presidente da SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo), João Manoel da Costa Neto, realizou a abertura do seminário.

O diretor-presidente da Ecourbis, Ervino Nitz Filho, participou do painel “Valorização de Resíduos, Infraestruturas Operacionais e Controle Ambiental”. Em sua fala, reforçou o compromisso da empresa em gerar impacto positivo e sustentável, compartilhando a visão da Ecourbis Ambiental de inovação e responsabilidade ambiental no setor.

O Superintendente de Engenharia, Inovação e Projetos, Ednei Rodrigues, fez parte do debate no painel “Tecnologias Inovadoras e Simbiose Industrial”, acrescentando a visão da Ecourbis em relação às novas tecnologias.

O painel “Regulamentação, Monitoramento e Fiscalização da Logística Reversa: Articulação Interfederativa e Papel dos Municípios” recebeu a Superintendente de Meio Ambiente, Indiara Guasti, que trouxe pontos para discussão de logística reversa, desde a geração de resíduos até a responsabilidade do descarte e destinação final adequada.

Limpeza urbana

A Ecourbis é a concessionária responsável pela coleta de resíduos comuns e também pela coleta seletiva nas zonas sul e leste da cidade de São Paulo. Sua frota de caminhões e carretas está sendo substituída por veículos movidos a biometano ou GNV. A concessionária investiu também em quadriciclos elétricos para regiões de difícil acesso e, no total, recolhe mais de 7 mil toneladas diárias de resíduos produzidos nos domicílios de 19 subprefeituras do Agrupamento Sudeste da cidade.

Tem equipes diferentes e caminhões com identidade visual também diversa para a coleta comum e seletiva. A coleta é universalizada, ou seja, acontece em toda a área atendida pela concessionária.

Para saber a data e horário em que os serviços são prestados na via onde mora, basta acessar o site www.ecourbis.com.br. Ali, existe a ferramenta Horário da Coleta para que cada morador possa obter essas informações: basta inserir o endereço ou CEP para saber dia e horário da coleta.

Ecoparques

A participação da Ecourbis no Seminário sobre Resíduos Sólidos mostrou que a concessionária segue liderando iniciativas para a valorização dos resíduos, que são utilizados para gerar biometano, energia elétrica e Combustível Derivado de Resíduos (CDR), além de ampliar o volume de recicláveis que retorna para o ciclo produtivo.

O encontro representou a oportunidade de mostrar não apenas avanços tecnológicos e investimentos nos serviços de coleta na capital como também as ações já em andamento para a implantação dos Ecoparques e fomento à Economia Circular.

Os Ecoparques da Ecourbis em São Paulo, um na zona Leste e outro na Sul, serão unidades avançadas de tratamento de resíduos que transformam aquilo que era considerado “lixo” em energia limpa, biometano e CDR. Vão também aumentar o volume de materiais recicláveis que passarão a ser destinados à indústria de transformação.

Essas instalações sustentáveis marcarão a evolução dos aterros sanitários com tecnologias para a separação dos recicláveis, por exemplo. A meta na cidade é desviar 70% do volume hoje encaminhado a aterros, com a separação dos recicláveis e tratamento adequado para retorno à cadeia de valor.

As ações também trarão mais benefícios ambientais, reduzindo a demanda por novas matérias primas, uso de energia para produção e transporte, bem como da redução da emissão dos gases de efeito estufa na cidade.

Tratamento

Outro projeto que fará diferença na cidade é a Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB) Leste. O objetivo é estabelecer um novo padrão de inovação, eficiência e circularidade na gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil.

Quando se fala em “recuperação circular”, a ideia é fazer com que os resíduos possam ser reaproveitados de alguma forma na economia.

Com capacidade de processamento de 135 toneladas por hora (550.000 toneladas por ano), a UTMB Leste irá recuperar 48 mil toneladas de recicláveis, produzir 260 mil toneladas de Combustível Derivado de Resíduos (CDR) e gerar 170 mil toneladas de orgânicos para biogás, desviando mais de 308 mil toneladas por ano do descarte em aterros sanitários.