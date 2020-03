Em novo happy hour na Vila Clementino, destaque para bolinhos recheados, cerveja gelada e música ao vivo

A Vila Clementino concentra estabelecimentos de saúde, escritórios, instituições educacionais e muitos, muitos prédios! Nesse cenário movimentado e, portanto, tipicamente paulistano, nada melhor que parar para respirar, bater um papo… Happy hour é quase uma tarefa daquelas a colocar na agenda pra poder descontrair e seguir no ritmo que a cidade exige.

Pensando nisso, as proprietárias do Restaurante Malagueta implantaram um Happy Hour às quintas e sextas, com música ao vivo.

A novidade atende a uma demanda da clientela fã do tempero da casa, especializada em marmitex e pratos comerciais servidos durante o almoço, de segunda a sexta.

Para o Happy Hour, a dupla preparou um cardápio todo especial, com cervejas super geladas a um preço camarada pra acompanhar.

Tem Filé aperitivo, calabresa acebolada, frango a passarinho, fritas… aquelas porções obrigatórias ao final do dia.

Mas o destaque fica para as várias opções de porções de bolinhos: Malagueta (bolinho de mandioca recheado com costela), Bolinho Lilokinha (de carne, temperado com especiarias), Mirokinha (de arroz, recheado com queijo), Rabada Malagueta (bolinho de batata, rechado com rabada).

Os valores variam entre R$ 15 e R$ 25. Também são atraentes os preços das bebidas- refrigerantes e sucos por R$ 5.

As cervejas – Skol, Bohemia, Original, Budweiser, Stella Artois ou Heinekein tem valores entre R$ 9 e R$ 14. Há ainda batidas e caipirinhas, de sakê, vodka ou cachaça. O whisky é outra alternativa que integra o cardápio.

Leitores do jornal São Paulo Zona Sul ganham 10% de desconto.

O Restaurante, que fica na Rua dos Otonis, 537, próximo à estação Hospital São Paulo do metrô (LInha 5 – Lilás). Telefone: 4563-2955; WhatsApp: 9 9223-6029. Aceita todos os cartões.