Em julho, Ibirapuera tem programação especial

O Parque Ibirapuera mestá comuma programação especial para as férias de julho, com atrações que combinam lazer, cultura e conhecimento ao ar livre. Confira algumas sugestões para curtir o parque.

A Oficina Gratuita Conexão Verde: A Flora do Ibira acontecerá todas as terças-feiras do mês. O local abriga cerca de 500 espécies de árvores e arbustos e, nesta atividade, os participantes poderão confeccionar colagens com folhas e flores, fazer impressões botânicas e conversar sobre a diversidade da flora local e sua importância para o meio ambiente. Essas atividades estimulam a curiosidade, criatividade e autonomia do público infantil, mas todos estão convidados. A atividade é gratuita e não requer inscrição prévia.

A Vivência “Uma Tarde no Planetário – Entre Estrelas e Planetas: Uma Jornada pelo Céu”, por exemplo, convida as crianças a aprender de forma divertida sobre estrelas, planetas e constelações. Durante três horas mágicas, as crianças aprenderão os movimentos do céu e as constelações que iluminam nossas noites, tudo sob o encantador céu estrelado do Planetário. A atividade inclui um tour guiado pelos bastidores do Planetário. As vagas para essa atividade são limitadas. Será dia 16, das 14h às 17h, com ingresso a partir de R$54.

No auditório, o Grupo Minha Gente homenageia o choro, gênero musical conhecido por sua vivacidade, ritmo e improvisação. O grupo demonstrará reverência pelo compromisso com a preservação e perpetuação do choro na cultura brasileira. A apresentação contará com a presença do Maestro Nailor Proveta, além de estudantes e professores da Escola de Música do Parque Ibirapuera. Será em 19 de julho, 11h30 às 12h30 no palco da Arena da Marquise