Em frente ao Ibirapuera e MAC, passarela Ciccilo Matarazzo foi reformada

A Prefeitura de São Paulo avança em mais uma etapa estratégica do premiado Programa de Recuperação de Pontes e Viadutos, agora com foco na revitalização de passarelas, fundamentais para a mobilidade segura de pedestres e ciclistas em toda a cidade.. Até o momento, 53 passarelas foram requalificadas e outras 37 estão com obras em andamento. Ainda estão previstas 58 novas licitações, com um investimento estimado em R$ 140 milhões.

Além de reparos estruturais, as intervenções incluem adequações de acessibilidade, instalação de sinalizações táteis e visuais, limpeza, pintura, modernização de guarda-corpos, implantação de ciclofaixas e melhorias urbanísticas no entorno. O investimento total destinado à recuperação de passarelas já soma R$ 128 milhões.

Essa nova fase do programa responde a uma demanda histórica por manutenção de obras viárias negligenciadas ao longo de décadas, cuja deterioração comprometia a segurança urbana.

De acordo com o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), o programa foi iniciado com foco nas pontes e viadutos das marginais Pinheiros e Tietê. “As estruturas estavam há décadas sem manutenção e não acompanharam a evolução do tráfego pesado de uma metrópole como São Paulo. Com o avanço das vistorias e resolução dos casos mais críticos, pudemos iniciar as ações nas passarelas. Essas conexões são fundamentais para o dia-a-dia dos pedestres, garantem travessias seguras e a total mobilidade”, explicou.

Ícone recuperado

A icônica Passarela Ciccillo Matarazzo, que liga o Parque do Ibirapuera ao Museu de Arte Contemporânea (MAC), por exemplo, só passou por uma grande reforma em 1976. Projetada por Oscar Niemeyer em 1969, a estrutura foi totalmente recuperada pela atual gestão após décadas sem manutenção adequada. Com 241 metros de extensão, a passarela recebeu reforço estrutural, piso renovado, pintura atualizada, corrimãos com sinalização em braille e rampas para ciclistas.

Apesar de ter sérios problemas na estrutura, como degraus danificados, infiltrações, corrosão, desníveis, armaduras expostas e não conformidade com normas de acessibilidade, identificados em 2012, a passarela só foi reformada em 2024, na atual gestão, com investimento de R$ 2,5 milhões. A requalificação foi concluída em oito meses e incluiu o fechamento dos vãos do guarda-corpo com barras chatas e tela artística ondulada artística, houve também o aumento da altura com tubos de aço e a instalação de corrimãos com sinalização em braille. Graças a essas alterações, o guarda-corpo passou a ter 1,10 metro de altura, atendendo plenamente às normas da ABNT.

Com 241 metros de extensão e 6,8 metros de largura, a passarela cruza a Avenida 23 de Maio. Embora não seja tombada, está situada em uma área envoltória, zona de proteção no entorno de bens tombados – o Parque Ibirapuera e o antigo prédio do Departamento de Trânsito (Detran) – atual Museu de Arte Contemporânea – MAC/USP. A pintura em preto fosco do guarda-corpo foi uma recomendação dos órgãos de proteção ao patrimônio para resgatar a configuração original do projeto de 1969.

O entorno da passarela também passou por requalificação, com instalação de placas informativas (para pedestres e ciclistas), piso tátil direcional e de alerta, sinalização horizontal, pintura para baixa visão, corrimãos duplos e recomposição do piso em mosaico português. Para os ciclistas, foram instaladas canaletas nas escadas, sinalizações específicas e faixas exclusivas integradas à estrutura.

Outras passarelas importantes, como as da Frederico Maia, Varan Keutenedjian e Ruas das Noivas, também estão em obras, contribuindo para ampliar a fluidez e a segurança da circulação de pedestres. Atualmente, São Paulo conta com 221 passarelas.

A execução das obras é coordenada pela SPObras, com apoio de órgãos como a Secretaria da Pessoa com Deficiência, CET e a Comissão Permanente de Acessibilidade, garantindo que todas as intervenções sigam as normas técnicas e priorizem a inclusão.

Lançado em 2021, o Programa de Recuperação de Pontes e Viadutos é considerado o maior da história da cidade. Até julho de 2025, foram realizadas intervenções em 236 estruturas — incluindo pontes, viadutos, túneis, ciclopassarelas e passarelas — com R$ 2,6 bilhões investidos. Hoje, 135 equipamentos viários seguem em obras. O programa alia tecnologia de ponta a uma gestão contínua de manutenção, com foco em segurança, prevenção de danos e modernização da infraestrutura urbana.

Considerado um marco da engenharia urbana e da gestão preventiva de infraestrutura, o programa foi reconhecido com o Prêmio de Cidade Inteligente, na categoria Infraestrutura Urbana, da empresa Hexagon, líder mundial em soluções de realidade digital. A premiação foi entregue em junho, durante a Hexagon Live Global 2025, em Las Vegas, nos Estados Unidos.