Em evento, Ecourbis apresenta inovações sustentáveis para limpeza pública urbana

Maior evento da América Latina voltado à gestão de resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável, a Eco Expo 2025 aconteceu no Expo Center Norte, entre 21 e 23 de outubro, com cerca de 20 mil profissionais de mais de 40 países.

A feira, que reúne especialistas, empresas e profissionais de destaque que buscam inovação, networking e negócios no setor ambiental, contou com estande especial da Ecourbis Ambiental, apresentando os projetos futuros como do Ecoparque Sul a ser implantado nos próximos anos.

A concessionária, responsável pela coleta de resíduos domiciliares e seletiva nas zonas sul e leste da capital nas últimas duas décadas, também participou de painéis e debates para detalhar esses projetos.

O diretor-presidente Ervino Nitz Filho participou do painel — Inovações Tecnológicas na Limpeza Pública, juntamente com William Stadler, CEO na Stadler e Carlos Machado Atienza, Diretor Internacional de Vendas na Stadler, Domenico Barreto Granata, Diretor Presidente na Logística Ambiental de São Paulo, Mauro Haddad, Diretor na SP Regula e Osmario Ferreira, Secretário Executivo de Limpeza Pública de São Paulo.

No segundo dia do evento, Ervino Nitz Filho ainda integrou outra mesa redonda — A Importância dos Ecoparques para o Futuro Sustentável da Cidade de São Paulo, com o diretor-presidente da SP Regula João Manoel Costa Neto, Rodrigo Ashiuchi, Secretário do Verde e do Meio Ambiente e Henrique Filgueras, Diretor Comercial da Stadler do Brasil.

O principal objetivo da presença no evento foi o de reforçar o compromisso da Ecourbis em dar ampla divulgação aos serviços prestados e esclarecer ao público os planos e metas que vão elevar a gestão de resíduos da capital paulista.

Referência mundial

A Prefeitura de São Paulo vem consolidando um modelo de referência mundial em gestão de resíduos sólidos e sustentabilidade urbana. Os resultados alcançados e os novos investimentos no setor foram destacados pelo prefeito Ricardo Nunes durante a abertura da Eco Expo 2025.

Ele ressaltou que, atualmente, 100% das ruas da capital são atendidas pela coleta seletiva, que recolhe materiais recicláveis ao menos uma vez por semana. “Essa é uma marca importante, que mostra o comprometimento da cidade com o meio ambiente e com as futuras gerações. Agora, o desafio é aumentar o volume de material efetivamente reciclado, e isso depende também da conscientização da população”, afirmou o prefeito.

Para o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, o evento traz o que há de melhor para o setor. “Tecnologia, transferência de know-how, conhecimento. As pessoas visitam, trocam experiências e isso traz prosperidade para o Estado de São Paulo”, disse Piai.

Investimentos e avanços

A capital produz cerca de 12 mil toneladas de resíduos por dia, e para garantir o destino correto desse material, tem sido feitos investimentos em um amplo conjunto de ações, que inclui quatro Ecoparques, a ampliação da coleta seletiva e a implantação das Unidades de Recuperação Energética (UREs), que permitirão transformar o lixo em energia limpa. Somados, esses projetos representam R$ 14 bilhões em investimentos.

A cidade também avança na substituição de veículos a diesel para a coleta de resíduos por modelos movidos a biometano, combustível renovável feito do gás extraído dos aterros sanitários. “Hoje temos quase 200 veículos movidos à energia limpa, e a meta é chegar a 600 veículos até 2027, eliminando completamente o uso de diesel na coleta de lixo. Cada caminhão movido a biometano evita o consumo de 35 mil litros de óleo diesel por ano — um ganho ambiental gigantesco”, destacou o prefeito Ricardo Nunes. Outro foco é o fortalecimento das cooperativas de reciclagem. Das 29 existentes na cidade, 14 funcionam em terrenos cedidos pela Prefeitura e outras têm o aluguel pago pelo município. “É apoio concreto — com capacitação, infraestrutura e inclusão produtiva”, disse o prefeito.

Debates antes da COP 30

A Eco Expo 2025 antecedeu em 20 dias a realização da COP 30 (30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), em Belém, no Pará. E ganha especial importância, nesse sentido, já que promove debates técnicos e apresentações de tecnologias voltadas à economia circular, destinação correta dos resíduos e recuperação energética.

O estande da EcoUrbis apresentou ao público as diversas frentes de atuação da empresa além da coleta, como os Ecoparques, a produção de biometano e os programas de compensação ambiental — mostrando como São Paulo vem integrando inovação e sustentabilidade em sua política de gestão de resíduos.