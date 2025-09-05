Em Congresso de Municípios paulistas, Ecourbis apresentou soluções sustentáveis

O Congresso Estadual de Municípios foi realizado pela primeira vez na capital paulista, entre 26 e 29 de agosto e teve recorde de prefeitos – 580 dos 645 do Estado de São Paulo. Foi palco para discussões e troca de experiências sobre temas relevantes para as cidades paulistas, incluindo mudanças climáticas.

A Ecourbis participou desta 67a edição do evento que reuniu autoridades, lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais de todo o estado. O Congresso aconteceu no Mercado Livre Arena Pacaembu, nome atual do tradicional Estádio Pacaembu, onde a concessionária manteve um estande para compartilhar informações de qualidade sobre as novas e melhores práticas que serão empregadas para elevar a gestão de resíduos na capital a outro patamar.

Assim, o sucesso dos investimentos que a cidade está conduzindo podem servir de referência para outros municípios paulistas.

Os debates reforçaram a importância da inovação e da sustentabilidade na gestão pública. Logo no primeiro dia, o diretor-presidente da SP Regula, João Manoel da Costa Netto, abriu as discussões em uma palestra sobre consórcios públicos.

No segundo dia, retornou com a palestra “Do Resíduo à Rota: Biometano, a Energia que Circula”. A mesa de debates contou ainda com a participação do diretor-presidente da Ecourbis, Ervino Nitz Filho, em um painel sobre coleta de resíduos sólidos e soluções para RCC (Resíduo de Construção Civil), apontando contribuições valiosas para o futuro da limpeza urbana.

A Ecourbis também esteve presente na feira de soluções do Congresso de Municípios, apresentando os caminhões movidos a biometano e o quadriciclo elétrico utilizado nas coletas em comunidades.

Biometano e o futuro

Os representantes da Prefeitura reforçaram a importância da integração de soluções limpas. O secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini, destacou: “Biometano é uma tecnologia madura, disponível, estável. São Paulo tem potencial para ser referência latino-americana em mobilidade”.

A Ecourbis está substituindo a sua frota e até outubro deste ano contará com 147 caminhões e carretas movidos a biometano.. Além disso, a Prefeitura anunciou um edital de chamamento público para fornecimento de biometano ao sistema de ônibus.

Ao tratar das diferentes soluções para reduzir emissões no transporte, o secretário de Mobilidade Urbana e Transporte, Celso Caldeira, destacou que não se trata de uma escolha excludente, mas de estratégias complementares. “A política de biometano não veio para competir com a política elétrica, muito ao contrário, veio para somar à política elétrica. A determinação que nós temos na cidade de São Paulo é que adotemos energia limpa, seja ela qual for”.

Referência em sustentabilidade

Assim, a capital marcou presença como referência nacional e internacional em sustentabilidade urbana e descarbonização.

Os secretários municipais e especialistas apresentaram os resultados alcançados e os próximos passos de uma agenda que combina inovação tecnológica, responsabilidade fiscal e benefícios ambientais para a população. O painel “Plano de Descarbonização: A nova matriz para transição energética e o papel estratégico do biometano” reforçou a importância da integração de soluções limpas..

A participação da Ecourbis Ambiental, portanto, também representou a intensificação de suas ações em educação e conscientização ambiental, já que o compartilhamento de informações de qualidade nos painéis e no estande levaram a um grande público as possbilidades e ações concretas que vêm sendo desenvolvidas nesse sentido.

Ao final do evento, já foi confirmado que em 2026 o Congresso de Municípios será novamente sediado na capital, pela segunda vez em sua história de quase 70 anos, por conta do sucesso alcançado na edição 2025. Será uma nova oportunidade de mostrar como a combinação entre tecnologia, cooperação com concessionárias e obras estruturantes tem permitido modernizar a infraestrutura, gerar economia de recursos e melhorar a qualidade de vida da população.

O 67o Congresso de Municípios foi uma realização da Associação Paulista de Municípios, com apoio da Prefeitura de São Paulo