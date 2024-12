Em confraternização, jornais de bairro debatem desafios

Os desafios existem, não são poucos, aliás, mas trazem novas oportunidades e necessidade de planejamento diferenciado. Essa constatação resume muitos dos diálogos entre diretores de veículos de comunicação regionais da cidade filiados à Ajorb – Associação de Jornais e Revistas de Bairro da cidade durante o encontro de confraternização realizado essa semana.

Novamente, o jantar em tom descontraído, com música ao vivo e comes e bebes à vontade aconteceu na unidade Tatuapé da rede Quintal do Espeto. “Fico muito agradecido com a presença de cada um dos representantes de jornais”, resume o proprietário da rede Pedro Mott. Como em anos anteriores, ele se sentou à mesa dos jornalistas e participou das conversas, animadamente.

Para Mauro Tadeu Silva, representante do Grupo Leste de Jornais e vice-presidente da Ajorb, que mantém parceria há muitos anos com o Quintal do Espeto, o espaço é realmente ideal para grandes confraternizações. “Além da música ao vivo todos os dias, a casa mantém um esquema de rodízio de espetinhos e acompanhamentos que permite a cada um escolher as iguarias e bebidas de preferência, enquanto se descontraem de mais um ano de trabalho”, afirma.

Nesse sentido, ele acredita que os jornalistas e publicitários das empresas de mídia regional também puderam, ao mesmo tempo, falar dos desafios futuros e relaxar após mais um ano concluído. “Foi um ano de eleições municipais, de debate sobre política urbana em que a comunicação regional novamente foi importante para que cada comunidade possa estar atenta ao que acontece ao seu redor”, avalia.

Novamente, o tema principal das conversas foi a importância de obter apoio para fomento a esse tipo de mídia essencial para a participação e prática de cidadania em uma cidade complexa e do porte da capital paulista.

E, paralelamente, outro assunto recorrente é a presença digital dos jornais, com o conteúdo regional em sites e nas redes sociais. Os jornais e revistas filiados à Ajorb vêm ampliando e investindo na comunicação online para seguir tendências mundiais e também para combater o avanço de notícias falsas espalhadas no ambiente virtual, muitas delas geradas até com auxílio de inteligência artificial.

Em síntese, o desafio maior, de acordo com os jornalistas presentes ao evento, é incentivar uma leitura mais atenta e menos volátil dos cidadãos de cada bairro da capital.