Elimine objetos inservíveis de quintais para evitar a dengue

Manter a limpeza urbana é essencial não apenas por uma questão de deixar a cidade mais bonita, mas também por saúde. E a dengue, que vem atingindo números muito altos na capital, é um exemplo da necessidade de cuidados com a destinação correta de resíduos. De acordo com a Prefeitura paulistana, entre 80% e 90% dos criadouros do mosquito transmissor da doença estão dentro das casas das pessoas. Agora, que a temporada de chuvas está começando, que tal dar uma olhada nos quintais, garagens e jardins?

A dica mais importante é evitar o acúmulo de objetos em desuso.

Separe tudo aquilo que não é usado e coloque em sacos de lixo resistentes. Se for material reciclável – plástico, metal, vidro ou papel – encaminhe à coleta seletiva. Se for algum item muito sujo, engordurado ou enferrujado, de pequeno porte, encaminhe para a coleta comum. Em caso de item de grande porte – como pneus ou tonéis, por exemplo, leva a um dos ecopontos da cidade.

Tanto a coleta de lixo comum quanto a seletiva, de materiais recicláveis, são serviços prestados pela concessionária Ecourbis Ambiental, nas zonas sul e leste da capital, por equipes diferentes. Para saber a data e o horário em que cada uma delas acontece na rua onde mora, acesse o site.

Nos próximos dias, agentes municipais estarão passando pelas casas para conferir se há materiais que podem facilitar a proliferação do mosquito. Por isso, descarte ou guarde em locais fechados e cobertos quaisquer recipientes que possam acumular água, seja da chuva ou de uso diário, como da rega de plantas, desde uma tampinha de garrafa abandonada até uma caixa d’água que possa estar mal tampada, um reservatório de água de reúso, potes no quintal, latas, potes plásticos, garrafas, pneus, pratinhos de vasos, bebedouros de animais (inclusive pássaros), tonéis, embalagens diversas.

Serão mais de 12 mil agentes de saúde — incluindo agentes comunitários e agentes de combate a endemias — percorrendo bairros e comunidades, orientando moradores e eliminando possíveis criadouros. A ação intensiva tem como objetivo preparar o município para a sazonalidade de 2025 e reforçar a importância das práticas preventivas contra o Aedes aegypti e da proteção à saúde coletiva