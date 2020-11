Eleições de domingo vão definir quem se responsabilizará pelo futuro pós-pandemia

A tendência do eleitorado, tanto em eleições municipais quanto estaduais ou federais, é prestar mais atenção aos candidatos que disputam o cargo majoritário. Mas, a escolha dos parlamentares, que vão definir leis e fiscalizar o Executivo é essencial. No caso da cidade, são os vereadores, ainda, que negociam os projetos criados pelo prefeito ou prefeita.

Em eleições municipais, essas escolhas interferem diretamente no cotidiano das pessoas: transporte público, escolas, como é a sinalização de trânsito, programas para urbanização de favelas e moradias, obras viárias, creches… Todas essas questões já são essenciais para garantir a qualidade de vida em cada bairro da cidade, mas agora ganham importância por conta da pandemia de Covid.

Como a Prefeitura vai fazer para garantir um transporte público seguro e higienizado, evitando aglomerações? Quais serão os próximos passos para liberação de atividades comerciais ou mesmo de lazer, cultura e turismo na cidade?

A retomada das aulas virá acompanhada de compensações para o conteúdo perdido em 2020? Quais serão as regras para as instituições particulares?

O horário político de tv e rádio, além da campanha e publicidade nas ruas desenvolvida tanto pelos candidatos a prefeito como pelos que disputam vaga na Câmara Municipal podem trazer indicações das propostas dos candidatos, para que cada eleitor possa escolher aqueles que melhor representam seus anseios e suas ideias em termos de política pública.

É interessante perceber que, em 2020, a maioria dos candidatos deixou de lado as promessas de grandes obras. A Operação Urbana Água Espraiada, no Jabaquara, por exemplo, será retomada? Difícil prever, mas por falta de recursos e por conta da pandemia, é bastante improvável.

Fiscalização

Na segunda, 16, provavelmente já será conhecido o nome não só do próximo prefeito ou prefeita como também os nomes dos 55 vereadores paulistanos.

Acompanhe a apuração e procure se informar sobre todos eles.

O que acontece se os candidatos escolhidos por você forem eleitos? Ou se, pelo contrário, não conquistarem a vaga pleiteada?

É essencial que os eleitores mantenham atenção para as medidas que os eleitos tomarem ao longo de todo o mandato. Que projetos foram apresentados? Aprovados? Atualmente, há vários instrumentos para que a população possa participar das gestões – e isso sempre deve ser independente de seus candidatos terem sido ou não eleitos – de qualquer forma, precisam ter a atuação fiscalizada e cobradas suas promessas.

É possível acompanhar o site da Câmara Municipal, participar de audiências públicas, enviar emails para os vereadores, dar opinião em consultas públicas feitas também pela internet, participar dos conselhos populares diversos instituídos na cidade…

Futuro sem pandemia

A chegada de uma provável vacina em 2021 não vai significar uma recuperação rápida da economia. Muitos estabelecimentos comerciais fecharam, outros ainda devem fechar e há riscos futuros inegáveis, com desaquecimento do comércio provocado também pela onda de desemprego, como num círculo vicioso negativo, que vai impactar também na arrecadação de recursos públicos para investimento por parte da Prefeitura.

Nesse cenário a futura revisão do Plano Diretor também será fundamental, com a decisão do que pode ou não ser construído e o que pode ou não funcionar comercialmente em cada região.

E, embora a Prefeitura não seja diretamente responsável pela geração de empregos, pode fomentar a economia de forma regionalizada, valorizando as características de cada bairro e criando programas que resultem, em última instância, em novos empregos, próximo à casa do contratado, com benefícios para o funcionário e o empregador.

Da mesma forma, ações que valorizem a economia regionalizada, contribuem inclusive para reduzir a criminalidade. E por falar em segurança, ampliar a iluminação e cuidar da realização de eventos organizados, trazendo a população de volta para as ruas, são medidas que podem valorizar a vida urbana, melhorando a segurança.