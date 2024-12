Eleição para Conselho Participativo nas Subprefeituras teve participação recorde

As 32 Subprefeituras da cidade já têm seus representantes no Conselho Participativo Municipal para o biênio 2025-2026. O resultado das eleições realizadas no domingo (15) foi publicado pela Prefeitura no Diário Oficial da Cidade de 18/12 e confirma os recordes que os dados parciais já apontavam, com 41.464 eleitores. A grande adesão às eleições deste ano mostra que a sociedade reconhece o empenho desta gestão em abrir cada vez mais espaço para a população participar das ações e políticas públicas.

Com 608 vagas e 2.148 candidatos, foram eleitas 591 pessoas, enquanto 1.190 ficaram como suplentes e 235 não foram eleitas. Veja os eleitos em cada subprefeitura e o número de votos em tinyurl.com/2e3ykcah. A diferença de 17 vagas se deve às cadeiras destinadas a imigrantes, para as quais não houve candidatos em algumas subprefeituras. Os conselheiros atuam de forma voluntária e sem remuneração.

O número de inscritos e de eleitores neste ano teve um aumento significativo em relação à eleição anterior, realizada em 2022, quando foram registradas 574 candidaturas. Pela primeira vez, conselheiros que já cumpriram dois mandatos terão a oportunidade de buscar a reeleição. Para fortalecer o governo aberto, transparente e democrático, nesta eleição a Prefeitura fez uma divulgação intensa chamando a população para o pleito e ampliou os locais de votação, transformando em colégio eleitoral todas as 32 Subprefeituras e unidades do Descomplica SP.

Os Conselhos Participativos têm um papel fundamental no direcionamento de recursos para realizações importantes nas comunidades e cada um recebe um valor da Prefeitura destinado a obras e projetos escolhidos por seus membros. Os conselhos têm autonomia na alocação desses recursos, promovendo um modelo de governança mais próximo da população. No biênio 2023-2024 cada um recebeu R$ 12 milhões, indicados para a utilização em 279 obras. Saiba mais sobre o Conselho Participativo em conselhoparticipativomunicipal.prefeitura.sp.gov.br/.

A lista está sujeita a retificações. Eventuais denúncias e representações serão analisadas pela Comissão Central e publicadas em um edital separado.