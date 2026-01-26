Educação de Jovens e Adultos: matrículas abertas todo o ano

O início de um novo ano representa uma nova oportunidade para retomar os estudos, reorganizar a rotina e ampliar possibilidades pessoais e profissionais. Pensando nisso, a Rede Municipal de Ensino da capital paulista mantém abertas, ao longo de todo o ano, as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinada a pessoas com 15 anos ou mais que não concluíram o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano).

Os interessados podem se inscrever a qualquer momento de forma presencial, em uma das unidades educacionais da Rede Municipal ou nos Centros Integrados da Educação de Jovens e Adultos (CIEJAs). Também é possível realizar a matrícula de forma online, nas modalidades EJA Regular, EJA Modular e CIEJAs, por meio do portal EOL Cidadão (https://eol.prefeitura.sp.gov.br/eolcidadao). Durante o preenchimento do cadastro, o estudante pode indicar uma unidade de preferência e, conforme a disponibilidade de vagas, será encaminhado para a escola mais próxima do endereço informado.

Confira a unidade educacional mais próxima de você em https://escolaaberta.sme.prefeitura.sp.gov.br/

Modalidades EJA

A Educação de Jovens e Adultos conta com cinco formas de atendimento na Rede Municipal:

* EJA Regular – oferecida nas escolas da Rede Municipal de Ensino, no período noturno, das 19h às 23h (carga diária de 4 horas);

* Centro Integrado da Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) – funciona nos períodos da manhã, tarde e noite, com período obrigatório de aulas presenciais de 2 horas e 15 minutos por dia;

* EJA Modular – oferecida nas escolas da Rede Municipal de Ensino, no período noturno, com aulas presenciais obrigatórias de 2 horas e 15 minutos por dia;

* Movimento de Alfabetização de São Paulo (MOVA/SP) – oferecido em entidades conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação (SME). Conta com turmas de alfabetização, porém não emite certificado de conclusão. As aulas ocorrem nos períodos da manhã, tarde e noite, de segunda a quinta-feira, com duração de 2 horas e 15 minutos;

* Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT) – oferece cursos básicos profissionalizantes em duas unidades localizadas na zona leste da cidade.

Documentação

Para efetuar a matrícula, são solicitados:

* RG;

* CPF;

* Comprovante de endereço (conta de água, luz ou telefone — próprio, da casa de acolhida ou abrigo ao qual a pessoa esteja vinculada);

* Comprovante de escolaridade (histórico escolar ou declaração de transferência emitida pela unidade educacional de origem).

Caso o estudante não possua a documentação no momento da matrícula, o procedimento pode ser realizado por meio de um cadastro simples na secretaria da unidade educacional, permitindo o início imediato dos estudos. A entrega dos documentos pode ser feita posteriormente. Na ausência de comprovante de escolaridade, a unidade educacional realizará uma classificação para identificar a etapa mais adequada para o ingresso.

Conheça mais sobre a EJA

Calendário letivo

O ano letivo da Rede Municipal de Ensino, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), tem início em 4 de fevereiro e término em 22 de dezembro. O recesso escolar do meio do ano está previsto para o período de 6 a 17 de julho.